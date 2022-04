Qualcomm: la fine dello Snapdragon 8 Gen 1 è vicina

Questa notizia è molto particolare: Qualcomm vuole presto interrompere la produzione dello Snapdragon 8 Gen 1 per far posto al nuovo modello che dovrebbe essere “quello giusto”, ma facciamo un passo indietro.

Il SoC in questione ha rappresentato l'ingresso dell'azienda nel mondo dei chip 4 nm e ha indicato il debutto dell'architettura ARMv9. Inoltre, è stato l'inizio di un processo di rebranding per i suoi prodotti.

Ora, nonostante le eccellenti prestazioni del processore in questione, la società ha dovuto affrontare molti problemi legati al surriscaldamento della piattaforma. A quanto pare, non è stata soddisfatta della produzione di Samsung. Ecco perché intende passare a TSMC: lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus è dietro l'angolo dunque.

Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus sta arrivando

Secondo una fonte che “ha familiarità con i colloqui sulla catena di approvvigionamento“, il nuovo chipset dovrebbe arrivare già a giugno, o almeno a luglio. Lo scorso anno, l'adozione dello Snapdragon 888+ è stata molto bassa, ma forse, oggi, lo scenario sarà diverso con lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Si dice che questo SoC arriverà presto sul mercato su diversi nuovi device. Vediamo su quali.

I primi dispositivi raggiungeranno il mercato cinese. Fra tutti citiamo il OnePlus 10 Ultra, che segnerà così l'entrata nel mondo delle super ammiraglie per la compagnia di Pete Lau.

Grande attesa anche per il Motorola Frontier o Edge 30 Ultra. Sembra essere il flagship più interessante di sempre per l'OEM americano di proprietà di Lenovo. Avrà l'SD 8 Gen 1 Plus e verrà fornito con una main camera da 200 MP.

Ultimo, ma non per importanza, lo Xiaomi 12 Ultra che potrebbe avere le lenti co-realizzate da Leica. Per questo telefono, c'è grande aspettativa e potrebbe arrivare nelle settimane a venire.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 avrà velocità di clock leggermente superiori alla media e potrebbe portare una configurazione 1 + 3 + 4 così ripartita: Cortex-X2, Cortex-A710 e Cortex-A510. La GPU sarà ancora una Adreno 730.