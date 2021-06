Qualcomm Technologies ha annunciato che il modem Snapdragon X65 è riuscito a stabilire un nuovo record per le velocità di trasferimento dati nelle reti mobili di quinta generazione (5G).

Qualcomm SnapdragonX65: le caratteristiche

Il prodotto citato supporta reti 5G con architettura autonoma (SA, standalone) e non autonoma (NSA, non standalone) ed è compatibile con reti LTE, WCDMA (DB-DC-HSDPA), TD-SCDMA, CDMA 1x, GSM/EDGE. In altre parole, i dispositivi basati su Snapdragon X65 possono funzionare su tutte le generazioni di reti cellulari.

Sono stati implementati vari strumenti per il risparmio energetico:

5G PowerSave 2.0;

Wideband Envelope Tracking;

AI-Enhanced Signal Boost.

Qualcomm ha annunciato la definizione di un nuovo record per la velocità di trasmissione dei dati nella rete cellulare durante la fiera Mobile World Congress 2021 (MWC), che si sta tenendo in questi giorni a Barcellona, ​​​​in Spagna.

La larghezza di banda del canale di trasmissione dati ha raggiunto 10,5 Gbps. Tali velocità erano inimmaginabili durante le prime ere della connettività cellulare 3G e 4G.

Questa nuova era 10 Gigabit 5G che utilizza la connettività mmWave è un altro enorme passo avanti nel modo in cui la tecnologia delle reti di quinta generazione migliora l'esperienza mobile quotidiana degli utenti. Ad esempio, con l'accesso wireless fisso 5G mmWave, gli utenti possono ottenere velocità multi-Gigabit simili alla fibra e riprodurre in streaming i loro programmi preferiti con una risoluzione 4K, effettuare videochiamate di gruppo in alta risoluzione e lavorare con i colleghi da casa utilizzando applicazioni connesse al cloud.

Insieme alla connettività 5G mmWave all'avanguardia, il sistema Snapdragon X65 5G Modem-RF facilita anche un'incredibile connettività per prestazioni 5G sub-6 superiori. L'implementazione dell'aggregazione del vettore di uplink sub-6 5G estende la copertura del segnale.

Durante il suo keynote al MWC21, il CEO Cristiano Amon ha dimostrato l'aggregazione del vettore uplink sub-6 5G presente nel nuovo modem, evidenziando la velocità di 790 Mbps in upload. L'aggregazione degli operatori 5G aiuta a migliorare la velocità e l'affidabilità in condizioni wireless difficili, così i consumatori possono godere di trasferimenti di file più veloci e videochiamate più fluide.

