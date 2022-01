Qual è stato il telefono più venduto di Natale 2021?

Secondo un recente rapporto emerso online, le vendite di iPhone 13 sono state molto forti durante le festività natalizie e ora il business dei servizi di Apple vale $ 1,5 trilioni.

Le vendite di iPhone 13 a Natale sono state eccezionali

In una nota agli investitori, l'analista di Wedbush Daniel Ives scrive che le vendite di iPhone 13 sono state forti a dicembre e che il business dei servizi di Apple continua a crescere.

Come pubblicato sul blog di Philip Elmer-DeWitt, Daniel Ives è più positivo che mai riguardo ai nuovi melafonini del colosso di Cupertino. Un precedente rapporto di Bloomberg, ad esempio, affermava che Apple era limitata dal numero di iPhone che potevano essere assemblati con le parti disponibili.

La società invece ha detto ai suoi fornitori di componenti che la domanda per la linea di iPhone 13 si è indebolita, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione, segnalando che alcuni consumatori hanno deciso di non cercare di ottenere il device difficile da trovare. Questo è quanto comunicato da Bloomberg News.

Non solo, ma il giornale ha anche detto che Tim Cook ha ridotto i suoi piani di produzione di iPhone 13 di 10 milioni di unità a causa di alcuni vincoli, tra cui la continua carenza globale di chip. Ora, l'analista di Wedbush Daniel Ives dice il contrario:

(…) Siamo invece concentrati sulla solida storia della domanda dei consumatori che si profila per iPhone 13 fino al 2022. Sulla base dei nostri controlli sulla catena di approvvigionamento nelle ultime settimane, riteniamo che la domanda stia superando l'offerta per Apple di circa 12 milioni di unità nel trimestre di dicembre che ora si aggiungerà ai venti favorevoli per Cupertino nei trimestri di marzo e giugno poiché i problemi della catena di approvvigionamento si attenueranno nel 1H22.'

Ives crede che Apple “è nel bel mezzo del suo ciclo di prodotti più forte in oltre un decennio guidato da iPhone 13“. Wedbush afferma che “il fulcro della rivalutazione della valutazione di Apple rimane la sua attività di servizi che riteniamo valga $ 1,5 trilioni agli occhi della strada, insieme al suo ecosistema hardware di punta“.

Il business dei servizi sta monetizzando ulteriormente la base installata d'oro di Apple ed è pronta a raggiungere oltre 100 miliardi di dollari di entrate annue entro il 2024.

Con l'azienda che espande la sua disponibilità di servizi in tutto il mondo, con Fitness+ in arrivo in più paesi che mai e la società che prepara il lancio del suo presunto visore AR, è naturale che i servizi siano una parte molto importante dell'ecosistema del marchio di Cupertiono.

Ultimo ma non meno importante, Ives afferma che Apple è “in procinto di diventare la prima società con capitalizzazione di mercato da $ 3 trilioni nel 2022“.