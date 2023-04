Qual è la migliore Carta di Credito? Ecco perché conviene Carta YOU (al 100% gratuita)

Carta YOU di Advanzia Bank è una Carta di Credito gratuita che, per la sua emissione, non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. Si tratta di una delle migliori carte di credito disponibili sul mercato in questo momento: con Carta YOU si eliminano costi fissi e commissioni legate all’utilizzo e c’è la possibilità di accedere a bonus aggiuntivi. Per i titolari della carta, infatti, c’è una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese sostenute.

L’emissione di Carta YOU è gratuita e può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale, ]disponibile di seguito.

Carta YOU è la migliore Carta di Credito su cui puntare oggi?

Scegliere Carta YOU significa accedere ad uno strumento di pagamento completo e senza spese. Questa carta, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

canone zero a tempo indeterminato e senza bisogno di dover rispettare requisiti di alcun tipo

a tempo indeterminato e senza bisogno di dover rispettare requisiti di alcun tipo costo di emissione pari a zero

emissione senza apertura di un nuovo conto corrente

zero commissioni su pagamenti e prelievi , anche se effettuati all’estero

, anche se effettuati all’estero possibilità d i rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse) oppure di saldare le spese sostenute in un’unica soluzione

(con l’applicazione di un tasso di interesse) oppure di saldare le spese sostenute in un’unica soluzione accesso ad una polizza viaggi gratuita

plafond “su misura”: Advanzia Bank stabilisce il plafond della carta in base ai requisiti del cliente; il plafond aumenta in automatico se il cliente paga nei tempi previsti le spese sostenute; c’è anche la possibilità di contattare il Servizio Clienti per richiedere un incremento del plafond

Per accedere a Carta YOU è richiederne l’emissione è disponibile il link qui di sotto.

Una rapida analisi delle caratteristiche di Carta YOU rende chiaro come questa carta sia tra le migliori carte di credito sul mercato. Si tratta, senza dubbio, della migliore opzione tra le carte gratuite disponibili in questo momento, garantendo all’utente la possibilità di azzerare i costi fissi e le commissioni legate all’utilizzo. Molto interessante anche la possibilità di sfruttare la rateizzazione delle spese, se serve, ed anche la polizza viaggi può far comodo. Da notare che la possibilità di ottenere la carta senza aprire un nuovo conto rappresenta un ulteriore plus: in questo modo si evitano i costi indiretti legati al mantenimento del conto stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.