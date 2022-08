Qual è il miglior MacBook per lo studio?

Siete curiosi di conoscere il miglior MacBook per lo studio? Vi anticipiamo che non esiste un modello predisposto essenzialmente per questo compito perché bene o male, vanno tutti molto bene. Anche i vecchi laptop della mela volendo, si possono utilizzare oggi per un uso standard e scolastico. Ma noi vogliamo porre l’accento sul MacBook Air del 2022, quello col processore Apple Silicon M2 di prima generazione.

Parliamo di un laptop eccezionale che oggi si può portare a casa direttamente da Amazon al prezzo incredibile di soli 1599,00€ nella versione con ben 512 GB di memoria interna, in colorazione galassia. Pensate che lo sconto è davvero generoso: il 15% in meno rispetto al prezzo di listino che corrisponde, più o meno, a circa 300 €. Questa è un’occasione da non lasciarvi sfuggire perché vi porterete a casa un computer leggero, senza ventole, silenzioso, potentissimo e soprattutto con un ampio storage di bordo.

Perché il MacBook Air del 2022 è perfetto per lo studio?

La disponibilità è immediata e c’è la consegna veloce a casa vostra senza costi aggiuntivi entro venerdì 26 agosto. La vendita così come la distribuzione è affidata ad Amazon quindi avrete il massimo della garanzia possibile. Citiamo l’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte e la garanzia di Apple per un anno, mentre quella di Amazon per ben due.

In primo luogo dobbiamo comunicarvi il peso assolutamente contenuto di questo laptop; ci troviamo di fronte ad un portatile che pesa poco più di 1 kg, ha uno schermo da 13,6“ retina super definito, con notch che integra al suo interno la fotocamera anteriore per le video call e che è sottilissimo.

Pensate ad un utilizzo quotidiano dove lo dovete portare tutti i giorni a scuola università: ecco che quindi il peso contenuto lo spessore ridotto aiutano tantissimo la mobilità in generale.

Attenzione però perché tutto questo non vuol dire avere un prodotto di fascia bassa, anzi. Questo è un computer potentissimo che è in grado perfino di garantirvi l’editing dei video in 4K su Final Cut, ma non solo. Può essere adoperato per progetti di grafica o di programmazione o perché no anche più impegnativi su altri fronti. C’è chi lo usa per le produzioni musicali addirittura, oppure perché no, per fare un leggero lavoro di effetti speciali.

Con uno sconto pari al 15% che vi permetterà di risparmiare tantissimi soldi (dal 1879,00 € a 1599,00 €) e con la spedizione gratuita, non dovete lasciarlo sfuggire. Approfittatene prima che termini questa promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.