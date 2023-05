Qual è il miglior conto online? 3 motivi per scegliere Fineco

Conto Fineco è una delle principali soluzioni per chi è alla ricerca di un conto corrente online. Proposto da FinecoBank, questo conto corrente può essere aperto e gestito interamente tramite i canali online dell’istituto. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,95 euro) e azzerabile successivamente. Da notare, inoltre, che il conto propone tutti i servizi bancari inclusi senza costi aggiuntivi, garantendo una piena operatività. Per richiedere il conto corrente è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Fineco.

Perché Conto Fineco è davvero il miglior conto online su cui puntare oggi?

Conto Fineco è un conto corrente online ricco di servizi e senza costi. Ci sono almeno 3 motivi per cui questo conto ha una marcia in più rispetto a molti concorrenti:

non ci sono costi di mantenimento ; il conto proposto da Fineco, infatti, prevede canone azzerato per un anno; successivamente, il canone è azzerabile facilmente a tempo indeterminato; l’azzeramento avviene per tutti gli Under 30, in automatico, oppure impostando l’accredito di stipendio o pensione; anche chi sceglie di investire con Fineco potrà azzerare il canone (tutti i dettagli sono disponibili sul sito della banca

; il conto proposto da Fineco, infatti, prevede canone azzerato per un anno; successivamente, il canone è azzerabile facilmente a tempo indeterminato; l’azzeramento avviene per tutti gli Under 30, in automatico, oppure impostando l’accredito di stipendio o pensione; anche chi sceglie di investire con Fineco potrà azzerare il canone (tutti i dettagli sono disponibili sul sito della banca c’è una carta di debito abbinata con possibilità di prelievi gratuiti in Italia a partire da 99 euro; tramite gli ATM evoluti di UniCredit è possibile effettuare il MaxiPrelievo fino a 3.000 euro al giorno; è anche possibile richiedere una carta di credito e/o una carta prepagata ; tutte le carte supportano Google Pay, Apple Pay e altri wallet di pagamento

abbinata con possibilità di a partire da 99 euro; tramite gli ATM evoluti di UniCredit è possibile effettuare il fino a 3.000 euro al giorno; è anche possibile richiedere una e/o una ; tutte le carte supportano tutte le operazioni bancarie sono gratuite; bonifici, MAV, RAV, F24, addebiti SDD non prevedono commissioni

Conto Fineco è, quindi, completo, in tutti i suoi aspetti, e anche molto vantaggioso dal punto di vista economico. In più, chi sceglie Fineco può accedere a tante soluzioni di investimento, con una piattaforma dedicata. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.