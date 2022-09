Qual è il Mac perfetto per iniziare a montare video?

Sappiamo benissimo che questo tipo di domande nasconde una serie di riflessioni non da poco. È facile dire che è un pc può essere buono per l’editing video, ma quanti lo sono effettivamente?

Quando poi ci si scontra con la realtà dei fatti e si va oltre le specifiche tecniche, si incorre in una serie di limitazioni molto fastidiose. Da sempre però, i Mac di casa Apple assicurano prestazioni e performance al top, soprattutto gli ultimi arrivati con processore Apple Silicon. Grazie ad un connubio perfetto fra hardware e software, i device riescono a promettere risultati eccezionali e mantengono sempre alte aspettative. Ma quale può essere un Mac perfetto per iniziare a fare editing video?

MacBook Air per fare video: la scelta low cost

Se ci fosse ancora il modello Air del 2020 con processore Apple M1 A 800 € come lo abbiamo visto in passato vi diremmo sicuramente quello ma… purtroppo, quelle strepitose offerte non si trovano più. Tuttavia, c’è il modello Air del 2022 con il nuovo M2 integrato che è perfetto per questo scopo, ma anche per gli altri, e presenta pure un design di nuova generazione.

Il laptop in questione è un tuttofare eccellente, con un’estetica accattivante derivata dai prodotti Premium dello scorso anno, ma c’è anche uno schermo bellissimo LCD da 13,6“ super luminoso, ma anche incredibilmente risoluto.

La tastiera è comodissima e permette una digitazione continua senza il minimo intoppo. Anche le colorazioni disponibili al momento del debutto sono intriganti: ce ne sono quattro, ma quella più esclusiva è sicuramente la Midnight che richiama il colore degli ultimi iPhone 13.

La potenza bruta rilasciata dal processore Apple Silicon M2 vi permetterà di eseguire editing video in 4K su Final Cut senza il minimo problema, ma per esperienza diretta posso dirvi che funziona benissimo anche con DaVinci o con Adobe Premiere.

Se siete dei giovani video maker in erba o dei concerti Creator e necessitate di un gadget con cui lavorare i vostri contenuti, beh… Non potreste chiedere di meglio. oggi questo fantastico laptop si trova a 1376,00 € con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

È un costo sensazionale perché vi consentirà di ricevere un risparmio immediato di quasi 200 €. Non pensateci troppo perché rischia di andare a ruba.

