Quaderno SMART in kit a 17€ su Amazon: promo lampo imperdibile, da avere

Il quaderno smart è un prodotto pazzesco. Lo utilizzi per scrivere come faresti con un modello normalissimo, usando le penne in dotazione. Quando finisci, se lo desideri puoi digitalizzare quanto hai creato utilizzando la speciale applicazione per smartphone e la fotocamera del tuo dispositivo.

Dopodiché, in un attimo puoi cancellare tutto e il foglio tornerà nuovo, pronto per altri appunti. È inutile sottolineare i molteplici vantaggi di questo prodotto. Non solo il massimo rispetto per l’ambiente, ma anche la possibilità di evitare sprechi di carta e di dover acquistare costantemente nuovi blocchi per scrittura.

Attualmente in sconto su Amazon c’è il modello con fogli A4, ovvero quello più grande. Potrai usarlo per scrivere, disegnare, fare liste e prendere appunti veloci. Tanto, basterà un gesto per cancellare tutto. Spunta velocemente il coupon direttamente in pagina e completa l’ordine al volo. Lo prendi a 17€ circa e le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dei servizi Prime.

Elegante e moderno nel design, a casa arriva con in dotazione tutto l’occorrente per l’utilizzo. Ci sono due penne specifiche, dei tagliandini per tenere traccia delle pagine e il panno che andrà inumidito per cancellare il contenuto scritto quando non ti servirà più. Avendo la possibilità di utilizzare la speciale applicazione per digitalizzare quanto hai creato, potrai avere un comodo archivio digitale, sempre a disposizione.

