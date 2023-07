Quad cam da 50MP e display a 90Hz: Motorola Moto g22 costa NIENTE

Questa calda domenica estiva parte con una sorprendente offerta di Amazon sull’ottimo smartphone economico Motorola Moto g22. Infatti, complice un esorbitante sconto del 45%, lo smartphone del colosso hi-tech può essere tuo al prezzo di appena 122€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Nonostante il calo drastico del prezzo e lo sconto a due cifre, lo smartphone a marchio Motorola è pronto fin da subito a soddisfare le tue personali esigenze quotidiane.

Sfrutta l’incredibile sconto di Amazon e acquista subito Motorola Moto g22

Motorola Moto g22 monta un bellissimo pannello da 6.5 pollici super smooth a 90 Hz con una buona calibrazione dei colori, mentre sotto il telaio trova posto un potente processore octa core con di fianco una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Ciò che rende il telefono di Motorola molto interessante, se non consideriamo il prezzo conveniente, è il modulo fotografico posteriore quadruplo con un sensore principale da ben 50 MP per foto e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

In sostanza Motorola Moto g22 è il telefono che tutti vorrebbero: è bello, leggero, sottile, monta un ottimo display e una fotocamera principale che ti darà tantissime soddisfazioni. Metti subito nel carrello lo smartphone per riceverlo direttamente a casa senza costi di spedizione; se hai un account Amazon Prime ti arriva già entro la giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.