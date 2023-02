Qonto: la carta per i liberi professionisti in prova per 30 giorni

Qonto dà la possibilità di provare gratuitamente e senza impegno per 30 giorni Carta One, la carta aziendale innovativa e pratica, disponibile anche in versione virtuale, ideale per i tuoi collaboratori. Con Carta One blocchi e sblocchi la carta con un clic, personalizzi il tuo codice PIN, configuri i limiti e i permessi della carta e hai la garanzia di pagare online in totale sicurezza grazie al supporto della tecnologia 3D Secure 2.

Una breve panoramica sulle carte Business di Qonto

Carta One è la carta base dell’offerta Qonto, che si completa con Carta Plus e Carta X. Con Carta One puoi spendere fino a 20.000 euro in un mese e prelevare 1.000 euro in contanti, oltre ad avere l’assicurazione contro i pagamenti fraudolenti.

Con Carta Plus il limite di spesa mensile arriva fino a 40.000 euro, mentre quello di prelievo dei contanti raddoppia a 2.000 euro.

Se hai un’attività di grandi dimensioni, la scelta ideale ricade su Carta X, con il limite di pagamento con carta che arriva fino a 200.000 euro, mentre il limite di prelievo in contanti è pari a 3.000 euro. In più godi del servizio di conciergerie, dell’accesso alle sale VIP aeroportuali e di una copertura premium a livello assicurativo.

Per accedere alla prova gratuita di 30 giorni di Qonto e delle sue carte aziendali collegati alla pagina dedicata all’offerta di questo mese e premi sul pulsante “Provalo gratis”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.