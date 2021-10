Qonto è il conto corrente creato e pensato ad hoc per chi ha un'impresa e necessita di gestire il proprio fatturato attraverso un conto corrente online privo di spese. Nello specifico, in questi giorni è disponibile una promo che offre 30 giorni di test gratis. In pratica, dopo il mese di test sarà possibile chiuderlo se insoddisfatti.

Il conto corrente in questione mette a disposizione tutti gli strumenti necessari a controllare le spese aziendali. Praticamente, vedrete tutto in modo chiaro e trasparente senza commissioni e spese extra.

Qonto: il tuo conto corrente aziendale

Scegliere la miglior soluzione per gestire spese aziendali e dei proprio collaboratori spesso non è sicuramente un gioco da ragazzi. Esistono valide alterative alle banche tradizionali come ad esempio Qonto.

A seconda delle esigenze, troviamo la bellezza di tre piani. Vediamoli assieme:

Basic , il primo pacchetto comprende una Carta Fisica su circuito Mastercard , una seconda carta virtuale opzionale a 2 euro al mese in più, invio di 30 bonifici gratuiti in area SEPA ogni mese ed il supporto clienti standard disponibile. Tutto questo per soli 9 euro al mese .

, il primo pacchetto comprende una , una seconda carta virtuale opzionale a 2 euro al mese in più, invio di gratuiti in area SEPA ogni mese ed il supporto clienti standard disponibile. Tutto questo per soli . Smart è il piano più interessante sotto il punto di vista qualità prezzo. Questa soluzione prevede infatti la possibilità di aprire ben 2 conti correnti, una carta Mastercard ed un numero illimitato di carte virtuali a vostra disposizione. Ma non finisce qui. Con il piano Smart sono inclusi anche 60 bonifici in area SEPA e molto altro. Tutto questo è disponibile a soli 19 euro mensili IVA esclusa .

è il piano più interessante sotto il punto di vista qualità prezzo. Questa soluzione prevede infatti la possibilità di aprire ben 2 conti correnti, una carta ed un numero illimitato di carte virtuali a vostra disposizione. Ma non finisce qui. Con il piano Smart sono inclusi anche in area SEPA e molto altro. Tutto questo è disponibile a soli . Premium il terzo ed ultimo piano è anche il più costoso ma allo stesso tempo è sicuramente il più ricco di contenuto. Qui infatti c'è l'opzione facoltativa che permette di creare fino a 5 conti correnti, inoltre, è possibile inviare 100 bonifici ogni mese sempre in area SEPA ed avere un supporto clienti dedicato e soprattutto prioritario. Questa soluzione è acquistabile a soli 39 euro ogni mese IVA esclusa.

Ricordiamo, inoltre, che con tutti questi piani è disponibile la prova GRATUITA per 1 mese.