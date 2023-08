Puzzle Bobble 3D PS5: rivivi la magia degli anni '90 (-17%)

Se sei un appassionato di giochi d’azione e puzzle, sicuramente avrai un posto speciale nel tuo cuore per il celebre Puzzle Bobble. Ecco una notizia che ti farà saltare dalla gioia: Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey è finalmente disponibile su PS5 con uno sconto imperdibile del 17% su Amazon. Questa è l’opportunità perfetta per abbracciare la nuova evoluzione di uno dei più grandi classici giapponesi e immergerti in un mondo di divertimento e sfide. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 24,00 euro.

Puzzle Bobble 3D PS5: le scorte a disposizione sono limitate

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ti porta indietro nel tempo con la sua grafica colorata e i personaggi adorabili che hai imparato ad amare. Celebrando il 35° compleanno di Bub, uno dei protagonisti iconici della serie, questo gioco cattura la tua attenzione con il suo stile visivo unico e coinvolgente. E ora, con l’aggiunta del formato 3D, puoi immergerti completamente nell’esperienza di gioco e vedere i tuoi amati personaggi da angolazioni mai viste prima.

Preparati a una sorpresa strabiliante quando la tua vacanza sull’isola si trasforma in un’avventura epica in Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey. I fratelli Bubble Dragon, Bub e Bob, ti accompagneranno in questa avventura coinvolgente mentre ti immergi nel mondo dei puzzle in 3D. Questa nuova dimensione ti offre un’esperienza di gioco completamente diversa e coinvolgente, sia che tu scelga di giocare su PS4, PS5 o con il PSVR.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey è la varietà di modalità di gioco. Affronta oltre 100 rompicapi di crescente difficoltà nella modalità Storia, o rilassati e sfida te stesso con rompicapi infiniti nella modalità Infinita. Se ami la competizione, la modalità duello 1 contro 1 online è perfetta per te. E la migliore parte? Supporta le partite tra giocatori su PS5, PS4 e PS VR, permettendoti di sfidare i tuoi amici ovunque si trovino.

Se sei un nostalgico degli anni ’90 o un nuovo giocatore desideroso di provare un classico, Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey è la scelta perfetta. Con uno sconto del 17% su Amazon, questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Riemergi nell’universo di Bub e Bob, affronta sfide uniche in 3D e vivi un’avventura di gioco senza precedenti. Non perdere altro tempo, acquistalo subito al prezzo competitivo di soli 24,00 euro, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.