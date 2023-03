Questo Purificatore d'aria elimina fumo e odori in casa e costa pochissimo

Nonostante i tuoi sforzi di pulire la tua casa o il tuo ufficio da cima a fondo, l’aria che respiri non sarà mai completamente pulita, a meno che tu non scelga di munirti di un purificatore d’aria. Il pensiero dell’ennesimo elettrodomestico in casa ti scoraggia? E se ce ne fosse uno piccolo, maneggevole, di qualità ma soprattutto economico? Su eBay puoi trovare questo Purificatore d’aria SEJOY in offerta a €46,47. È tempo di vivere sano e di migliorare la qualità della vita con pochi e semplici passi.

Un Purificatore d’aria può davvero cambiarti la vita?

La risposta è sì. Questo Purificatore SEJOY, con tecnologia HEPA, possiede un sistema di filtraggio a 3 strati con carboni attivi e arriva a rimuovere il 99,97% degli agenti inquinanti. Ti protegge da pollini, polvere, forfora di animali domestici, muffa e ogni tipo di odore. Il generatore di ioni neutralizza le particelle presenti nell’aria e il tuo ambiente domestico è pronto per essere più sano e pulito, evitando di essere causa di allergie. La presa ad aria a 360° aumenta di gran lunga la velocità di purificazione: fino a 16 metri quadrati in soli 30 minuti.

Le sue dimensioni modeste ti consentono di porlo ovunque vuoi in casa o in ufficio. Appena accendi l’interruttore, il sensore monitora automaticamente la qualità dell’aria e ti aiuta a comprenderne lo stato utilizzando diversi colori. Quando sei fuori casa puoi continuare a far agire il purificatore d’aria: imposta un timer sul touch screen e il gioco e fatto. Sempre sul comodo schermo puoi visualizzare e impostare 4 diversi tipi di velocità, a seconda delle tue precise esigenze. Non aver paura di utilizzarlo anche durante la notte: puoi sfruttare la modalità sleep ultra silenziosa. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi, ma attenzione: se lo dimentichi, sarà lo stesso dispositivo SEJOY a ricordartelo. Acquistalo subito su eBay al costo di €46,47 e rendi la tua casa una vera oasi di benessere.

