Purificatore d'aria della Cecotec in super offerta: il prezzo scende a 48,90€

Il purificatore Cecotec TotalPure 1500 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 11%, al prezzo eccezionale di 48,90€. Questo purificatore d’aria è dotato di una serie di funzionalità avanzate che lo rendono ideale per mantenere l’aria della tua casa pulita e fresca.

Con un’ampia velocità di erogazione dell’aria pulita (CADR) di 100 m3/h, questo purificatore è in grado di filtrare e pulire efficacemente fino a 60 m3 di aria nell’ambiente in cui si trova. Grazie ai suoi tre processi di filtrazione – pre-filtro, filtro a carboni attivi e filtro ad alta efficienza – riduce al minimo la presenza di particelle dannose per la salute nell’aria.

Il purificatore TotalPure 1500 offre tre diverse velocità di funzionamento – bassa, media e alta – per adattarsi alle esigenze di purificazione dell’aria. Inoltre, dispone di un timer che consente di impostare lo spegnimento automatico dopo 1, 3, 7 o 15 ore, per massimizzare l’efficienza energetica e soddisfare le esigenze specifiche della tua casa. La modalità notturna riduce la velocità e i decibel del purificatore per un funzionamento silenzioso durante il riposo.

Grazie ai comandi touch sul lato anteriore, è possibile regolare facilmente le impostazioni di velocità e tempo del purificatore. Le dimensioni ridotte e il design leggero lo rendono facile da trasportare e posizionare in diverse stanze della casa. L’indicatore LED sulla parte anteriore fornisce un feedback visivo sulle impostazioni selezionate.

Nonostante la potenza di 25 W, il purificatore TotalPure 1500 offre un basso consumo energetico, assicurando un funzionamento efficiente e sostenibile. Con solo 55 decibel di rumore durante il funzionamento normale e ancora meno nella modalità notturna, è estremamente silenzioso e non disturberà il tuo riposo.

Il purificatore connesso Cecotec TotalPure 1500 è una scelta eccellente per chiunque cerchi un purificatore d’aria efficiente, silenzioso e facile da usare. Approfitta di questa offerta e assicurati un’aria pulita e fresca nella tua casa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.