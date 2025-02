Purificatore aria: perfetto tutto l'anno per respirare bene (Levoit)

Il purificatore d’aria è un dispositivo che negli ultimi anni ha ottenuto successo anche nel nostro paese. Ideale da avere in casa e soprattutto indispensabile per i soggetti allergici. Esistono svariati modelli ma quelli di Levoit sono tra i migliori in commercio. Questo, ad esempio, ha dimensioni compatte, copre fino a cinquanta metri quadrati ed è facile da gestire: usi direttamente l’app sullo smartphone. Siccome è in promozione su Amazon, non farne a meno: collegati in pagina e acquistalo a soli 135,99€ con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Purificatore aria Levoit: un’assicurazione in casa

Anche se l’aria non è qualcosa di visibile, al suo interno non si cela soltanto il nostro amato ossigeno. Infatti è composta da tante piccole microparticelle che possono anche arrecare fastidio. Come ad esempio gli allergeni. Il purificatore d’aria come questo di Levoit è un toccasana se inserito in qualsiasi abitazione. Ha dimensioni compatte per non essere mai d’intralcio e può essere posizionato sia in camera da letto che in spazi comuni. In fin dei conti ha una copertura di 50 m² che si adatta a diverse esigenze.

Per gestirlo usi direttamente il pannello di controllo touch oppure l’app sullo smartphone che è veloce e comoda anche a distanza.

Caratteristica distintiva del modello è il suo filtro HEPA in grado di eliminare particelle anche invisibili e di intrappolare tutto al suo interno. Infatti l’aria che viene reinserita in circolo è pura al 99,97%. Acari, pollini, peli di animali e persino muffe e brutti odori!

Insomma, visto che è anche silenzioso ed ha la modalità notturna è impossibile staccargli la spina.

A soli 135,99€ su Amazon, il purificatore d’aria smart di Levoit è quello giusto da acquistare. Se sei interessato, non perdere la tua occasione e collegati in pagina dove ti aspetta uno sconto del 15%.

