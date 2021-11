Purifica l'aria, deodora e illumina: tutto in uno a 29€, FOLLIA

Un ottimo purificatore d'aria, con vero filtro HEPA sostituibile, perfetto anche da usare come sistema per deodorare e come luce da notte. Uno spettacolo di device 3 in 1, che ora porti a casa da Amazon in gran sconto: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 29,99€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Purifica l'aria, la deodora e illumina la notte: offertona su Amazon

Un ottimo dispositivo, realmente efficace nel svolgere il compito di filtrazione dell'aria. Infatti, funziona sfruttando un vero e proprio filtro HEPA. Questo significa che non si tratta di terapia all'ozono, l'aria passa fisicamente da un filtro che trattiene il 99,97% delle impurità, restituendola all'ambiente assolutamente pulita.

Non solo: in questo modo, elimini anche i cattivi odori. Se poi desideri ancora di più, desideri che la tua fragranza preferita ti avvolga quando entri in una stanza, allora impregna di olio essenziale la specifica spugnetta e inseriscila nel dispositivo. I risultati saranno eccezionali.

Per finire, il dispositivo è dotato anche di una tenue luce blu, a doppio livello di illuminazione, perfetta da sfruttare come luce da notte. Se lo desideri, puoi escludere questa funzione, lasciando il device in funzione anche mentre dormi, senza fonti luminose: non sarà un problema farlo anche perché è assolutamente silenzioso.

Il filtro, naturalmente, puoi cambiarlo quando è saturo (mediamente una volta ogni 3 mesi) ed è l'unica manutenzione necessaria. Per il resto, lo accendi e lui farà il resto: purificherà l'aria, potrà deodorare e anche illuminare la notte, se lo desideri. Non perdere l'occasione di portarlo a casa a gran prezzo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per averlo a 29,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.