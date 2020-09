Tra le varie offerte lampo di Amazon, oggi ve ne proponiamo una un po’ particolare. Si tratta di un saturimetro (o pulsossimetro), apparecchio medico diagnostico, purtroppo molto usato in tempi di Covid-19, che permette di compiere varie misurazioni semplicemente ponendo il dito di una mano al suo interno. È senza ombra di dubbio un dispositivo molto utile da tenere in casa, ma come vedremo tra poco potrebbe essere indispensabile anche per bar, ristoranti e pub.

Pulsossimetro, ossimetro e saturimetro da dito a soli 16,99 su Amazon

Stiamo parlando dell’FS10D Pluse Oximeter di AFAC dotato di numerose e rapide misurazioni. Tra queste troviamo la misurazione della quantità di ossigeno nel sangue Spo2 dal 70% al 90% e la misurazione della frequenza cardiaca con un range da 25 a 250 adatto per atleti, anziani, bevitori di alcolici, persone con malattie respiratorie o cardiovascolari e persone affette da affaticamento del lavoro.

Tutto avviene semplicemente inserendo un dito nell’apposito ingresso e i risultati verranno visualizzati 7 secondi dopo averlo inserito. Questi compariranno in un ampio display LED dove è presente un unico pulsante utile all’accensione e all’avvio della misurazione. Tutte i dati, soprattutto quelli inerenti alla quantità di ossigeno nel sangue, hanno una precisione molto alta che rientra intorno allo standard del 2% con un errore di più o meno l’1%.

La camera di misurazione è interamente ipoallergenica realizzata in silicone medico di alta qualità privo di lattice. L’FS10D Pluse Oximeter, infine, è incredibilmente versatile e facile da trasportare grazie alle sue piccole dimensioni (8.38 x 5.84 x 5.84 cm e un peso di 40 grammi) e alla presenza di un cordino che consente di metterlo in tasca o agganciato alla cintura o ad un bracciale.

Non fatevi scappare, quindi, l’offerta a tempo su Amazon che vi permette di portarvi a casa questo dispositivo a soli 16,99 euro con uno sconto di quasi il 30% sul prezzo originale.

