Pulizie di casa veloci? 10 GENIALATE economiche per risparmiare tempo

Odi perdere tempo con le pulizie di casa? Siamo in due, anzi: siamo in tanti. Non sono certo un’abile casalinga, ma una cosa è sicura: cerco di farmi furba per avere buoni risultati senza sprecare il prezioso tempo libero. Facendo tesoro di quanto appreso in anni, ho deciso di condividere con te le mie 10 risorse per il quotidiano, che mi permettono di pulire in poco tempo.

Sono tutte economiche, ma sono sicura che le apprezzerai anche tu. Tutto è disponibile su Amazon con spedizioni rapide e gratis, (quasi tutte offerte dai servizi Prime). Dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti.

Pulizie di casa rapidissime con queste genialate

Sarebbe stato facile inserire robot aspirapolvere o scope elettriche senza fili super tecnologiche. A che prezzo però? Nel più autentico senso dell’espressione: si tratta di aiuti domestici che costano e non tutti possono permetterselo. Ecco perché ho scelto strumenti economici, a portata di qualsiasi tasca e utili in qualsiasi abitazione.

Scopa in gomma a 13,41€ (kit completo di manico e paletta a 21,90€) e dimentichi il resto. La passi una volta e trattiene lo sporco come se fosse la cosa a lei più cara al mondo: la polvere e i peli non li sposti più da un parte all’altra, li elimini. Provare per credere!

I panni umidi lavapavimenti di Swiffer a 9,49€ per 20 panni. Io li amo, sul serio: sono super imbevuti, puliscono bene (grazie anche alla striscia ruvida per grattare via lo sporco) e il profumo dura a lungo. Una manna dal cielo per la pulizia quotidiana, il mocio dovrai prenderlo molto meno. Se hai già il manico dello Swiffer per la polvere, questi li monti nello stesso posto e sono perfetti.

Prima di lavare per terra, elimina in un attimo tutta la polvere con i panni Swiffer: il mega pacco da 120 panni lo prendi a 16,99€ in offerta lampo. Se hai animali in casa, spesso la scopa non basta: con i panni cattura polvere, elimini efficacemente anche i peli in pochissimo tempo.

Se non hai il manico di Swiffer, lo trovi a a 20,98€ nel fantastico starter kit: 1 scopa, 2 panni polvere e un set manico + 3 piumini cattura polvere. Anche loro sono da provare: efficacissimi, trattengono la polvere in modo spettacolare.



Manico piumino XXL Swiffer con 3 ricambi a 4,99€. Non sono una fan girl di questo brand, ma i prodotti più furbi sono i loro. Questo gioiellino arriva anche su mobili e finestre e ci metti un attimo a togliere la polvere in modo efficace. Impossibile non amarli, a questo prezzo poi è un affare.

Mocio spray con serbatoio da 650ML e due panni a 17,84€. Addio secchio con questo prodotto: carichi acqua e detersivo, la “spari” sul pavimento e passi il panno. Lo stesso, a fine pulizia, lo stacchi e lo lavi in un attimo. Perfetto per pulire piccole macchie appena create oppure per lavare quotidianamente senza perdere tempo, ce l’ho da tempo e lo adoro.

Cif Spray Attivo candeggina a 2,49€ e pulisci tutte le superfici con la certezza di igienizzare. Invece di usare mille mila prodotti, per pulire e disinfettare io ne uso uno, potente.

E il WC? Nessuno pensa al WC? Ci penso io, cioè lui: WC Net candeggina in tavolette. Con 2,89€ prendi 3 tavolette (io ne cambio in media una al mese) e vedrai i risultati ogni volta che tiri lo sciacquone. Non solo igienizza a fondo, ma sbianca l’interno del sanitario. Fantastico e comodissimo.

Tutta questa candeggina, e il profumo? Ecco, sto per svelarti un segreto tramandato da casalinga disperata a casalinga disperata: Oiès Essenza. Il pulitore per la casa probabilmente più profumato al mondo. La cosa assurda è che ne bastano un paio di spruzzate sulle superfici e l’odore persiste per giorni, giorni e giorni. Io lo uso su panno asciutto per spolverare e non ce n’è per nessuno: in ogni stanza di casa mia c’è sempre buon profumo. Se poi voglio far velocissimo, con un panno umido e l’Oies Essenza pulisco al volo il paracolpi della cucina: profumo persistente ovunque. Lo prendi a 9,40€ (ordine minimo due flaconi), ma fidati: dura mesi perché ne basta pochissimo.

Ma certo, ho degli amici fidati anche per il bucato, anche perché non sono brava a dosare i detersivi. Dash Pods All in One nel formato famiglia a 16,09€ è un ottimo prezzo. Ottieni capsule per 98 lavaggi e non devi aggiungere altro perché include già l’ammorbidente: tutto perfettamente dosato. Lanci un pod in lavatrice, metti sopra i panni da lavare ed hai finito: minimo ingombro, niente litigi con i dosatori. La libertà!

Insomma, io – i miei 10 trucchi economici da “odiatore professionale delle pulizie di casa” – te li ho svelati. Sono tutti efficaci e ti permettono di risparmiare un sacco di tempo che, spesso, a causa del lavoro manca. Tutti i prodotti segnalati sono su Amazon con spedizioni rapide e gratis (quasi tutte garantite dai servizi Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.