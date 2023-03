Pulizie di casa FURBE per chi odia pulire: 3 genialate per finirle in fretta

Ti svelo un segreto: a odiare le pulizie di casa c’è molta più gente di quanto tu possa immaginare. Non si tratta solo di una questione di tempo libero a disposizione da dedicare, è proprio che non piace farlo. Comprensibile, si tratta di un’attività noiosa, che però è assolutamente necessaria. Trovare il compromesso giusto, fra la necessità di mantenere l’abitazione pulita e la voglia di avere del tempo libero a disposizione, è assolutamente possibile.

Basta farsi furbi e sfruttare i prodotti che offrono risultati rapidi, efficaci e soddisfacenti: il tutto senza grossi sforzi e stress. Oggi ti racconterò dei miei tre aiuti inseparabili, fondamentali quando devo cimentarmi con le pulizie. Costano tutti poco su Amazon, ma si tratta assolutamente di un investimento minima spesa massima resa.

Pulizie di casa rapide e senza stress: 3 prodotti da avere

C’è chi, almeno una volta, è andato in panico a causa di una visita improvvisa nella propria abitazione e chi mente. Impossibile avere sempre tutto perfettamente in ordine, soprattutto quando si trascorrono molte ore al lavoro. In più, quel poco tempo libero a disposizione sarebbe preferibile passarlo guardando un film, leggendo un libro, facendo sport oppure – più in generale – dedicandosi alle attività che si amano di più. E invece no: c’è comunque bisogno di pensare alla pulizia dell’abitazione. Da qui è nata la mia esigenza di trovare prodotti che mi permettessero di ottenere risultati efficaci, senza perdere troppo tempo.

I tre prodotti che voglio raccontarti oggi non sono quelli che utilizzerai esclusivamente nel momento in cui dovrei fare le pulizie approfondite, quelle più lunghe e che hanno bisogno di diversi prodotti per essere completate. Voglio mostrarti di tre piccole armi segrete, che ti permetteranno subito di ottenere ordine e pulizia. Esattamente quello che ti serve quando hai poco tempo e la necessità di evitare che la casa sembri stata presa d’assalto dai ladri (che sicuramente avevano anche le scarpe sporche!). Non ti racconterò quindi di spray, sgrassatori, detersivi e altre sostanze per detergere e disinfettare.

Mi hanno sempre raccontato che togliere i piatti dal lavello, eliminare la maggior parte della polvere e dare al pavimento una parvenza di pulito, permettono subito all’abitazione di sembrare in ordine e presentabile. Ecco, in effetti è proprio così ed è proprio a questo che servono questi tre alleati. Pronto? Eccoli tutti.

Polvere eliminata in un attimo

Ok, partendo dal presupposto che i piatti tu possa lavarli in lavastoviglie oppure con il tuo detersivo preferito, passiamo subito alla gestione della polvere. Di panni e detergenti, che dovrebbero essere utili allo scopo, ne ho provati veramente tantissimi. Ho cercato di risparmiare negli anni, portando a casa confezioni da 1000 panni a pochissimi euro: avrei fatto prima a utilizzare un tovagliolo di carta. Non c’è concorrenza che tenga, i panni cattura polvere di Swiffer sono gli unici che funzionano davvero, in fretta e su un sacco di superfici.

Mi capita spesso di avere pochi minuti da dedicare all’attività dell’eliminazione della polvere dai mobili e loro sono gli unici che la tolgono e la trattengono, non si limitano semplicemente a spostarla facendola finire per aria. Di conseguenza, la sporcizia non è di nuovo lì il giorno dopo, come se non l’avessi mai tolta. Questi panni, in teoria, dovrebbero essere utilizzati sul pavimento. Io però ne faccio l’uso che mi serve, in base al contesto. Li sfrutto per i mobili, per gli oggetti, per il divano in pelle, per la TV e non solo: mi hanno salvato la vita anche durante i lavori di ristrutturazione, trattenendo persino la classica polverina bianca generata dai fori nei muri.

Per quanto possano sembrare costosi, in realtà non lo sono affatto. Ad esempio, la scorta da 88 pezzi si può portare a casa a 11€ circa da Amazon: meno di 0,14€ per ogni panno. Se consideri che di certo non utilizzerai un panno al giorno, vale assolutamente la pena averli sempre disponibili. Posso garantire per loro: spolveri in un attimo e sembra subito tutto più pulito.

Peli di animali non vi temo

Io ho animali in casa quindi so bene che cosa significa trovare peli ovunque, anche in angoli dove nemmeno il miglior aspirapolvere riesce ad arrivare.Trovare soluzioni rapide per questo tipo di problema all’apparenza non è semplice. Io invece il mio equilibrio l’ho trovato, alla fine. Al mio amato robot aspirapolvere, con stazione di svuotamento automatica, ho affiancato questa scopa multi gomma, specifica proprio per i peli di animali. Provare per credere, assolutamente: si aggrappa ai peli come nessun’altra spazzola riesce a fare e ti permette di averli subito lì tutti ammucchiati e facili da eliminare. Perfetta anche per i tappeti, dove molto spesso e sistemi di aspirazione hanno più di qualche problema.

La passo in un attimo, prima di lavare il pavimento, e sono certa di risolvere. In più, è lavabile sotto acqua corrente e si asciuga molto velocemente. La cosa interessante è che questo prodotto di Vileda costa molto poco su Amazon, puoi collegarlo direttamente al manico che hai già in casa: la trovi a 11€ circa appena.

Lava il pavimento in poche mosse

Lavare il pavimento può essere estremamente noioso. Siamo onesti: il metodo più efficace per farlo è il caro vecchio straccio. Ormai tendiamo a utilizzare il mocio, che spesso in realtà ha semplicemente l’effetto di spalmare per bene la sporcizia o di spostarla da una parte all’altra. Si tratta di una soluzione però molto veloce, che permette di finire in fretta. E se ti dicessi che esiste esattamente la via di mezzo fra il mocio e uno straccio, con i vantaggi di entrambi sistemi? Anche in questo caso, il marchio Vileda viene in aiuto con il suo Revolution.

Pulisce bene e in modo efficace come uno straccio, ma lo fa in modo super veloce e con sistema per strizzare automatico, esattamente come un mocio. Riempi il secchio anche solo con acqua bagni l’estremità della scopa e inizi a pulire. Lo speciale panno (in confezione ne ricevi 2), è in grado di aggrapparsi alla sporcizia, trattenendola fra le sue trame: non finirà dall’altra parte del pavimento. Puoi esercitare la pressione che desideri, eliminando velocemente anche le macchie più ostinate. Quando è il momento, in un attimo strizzi il panno nel suo speciale sistema ed è di nuovo pronto all’uso. I ricambi sono reperibili su Amazon a buon prezzo, ma – se avrai cura di lavarli in lavatrice (puoi anche farlo a una temperatura di 60 gradi!) si manterranno puliti dureranno a lungo.

Un sistema che a mio avviso è geniale: nel mio caso, è perfetto per avere un pavimento immediatamente pulito anche quando ho pochissimo tempo. Una soluzione salvavita, considerando che vivo in campagna e basta un po’ di pioggia per riempire il pavimento di pedate. Il kit completo (manico, unità di pulizia, secchio e sistema per strizzare) lo prendi a 29,99€ da Amazon.

Insomma, come vedi non è impossibile mantenere la casa pulita dedicando veramente poco tempo le pulizie. Con questi tre preziosi alleati, non servirà più correre a ripari neanche in caso di visite improvvise. Spendi il tuo tempo per quello che ti piace, ma non rinunciare a un’abitazione che sia in ordine e piacevole da vivere.

