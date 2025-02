Pulizia profonda senza detergenti con Vileda Steam Plus: lo sconto da non perdere

Se sei alla ricerca di una scopa a vapore di ottimo livello, pratica e ad un prezzo conveniente, la Vileda Steam Plus è il modello che fa al caso tuo: ideale per tutti i tipi di pavimento e anche per tappeti e moquette, questa scopa a vapore è testata per igienizzare in profondità ed eliminare il 99,9% di virus e batteri.

Grazie alla Vileda Steam Plus inoltre potrai fare a meno di detergenti chimici aggressivi, preservando la salute dei tuoi cari e lo stato dei pavimenti più delicati.

Il design ergonomico e leggero la rende facile da manovrare su qualsiasi tipo di pavimentazione. Inoltre la sua piastra dalla forma triangolare ti permetterà di raggiungere anche gli angoli più difficili e rimuovere lo sporco più ostinato.

La spazzola a vapore è dotata di un panno in microfibra studiato per rimuovere lo sporco efficacemente ed inoltre, mediante l’uso del vapore, è adatta a togliere anche macchie e incrostazioni, garantendo una pulizia profonda e un ambiente più salutare.

Il serbatoio dell’acqua è facilmente removibile, in questo modo potrai manutenere e pulire la tua scopa a vapore ogni volta che ne avrai bisogno, riponendola dopo l’uso (il suo ingombro è davvero minimo).

Essendo utilizzabile senza l’aggiunta di detergenti chimici, questa scopa a vapore è l’ideale per chi ha in casa bambini o animali e, ovviamente, ti consentirà anche di ottenere un notevole risparmio.

Se sei alla ricerca di una soluzione ecologica per pulire la tua casa e per di più ad un ottimo prezzo, non lasciarti sfuggire l’occasione di portare a casa tua la Vileda Steam Plus con il 33% di sconto: su Amazon al momento è acquistabile a soli 56,99 euro contro gli 84,99 euro a cui viene venduta normalmente.

Inclusi nel prezzo di vendita vi sono anche due panni in microfibra, che potrai cambiare al momento del bisogno.