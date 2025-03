Pulizia profonda e senza sforzo: aspirapolvere 2-in-1 con autopulizia e asciugatura rapida!

Se cerchi un aspirapolvere innovativo, che pulisca a secco e non solo e sempre con la massima efficienza, il Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 è quello che fa per te. Grazie al suo design compatto da 13 cm, l’inclinazione fino a 180° e la tecnologia di autopulizia e asciugatura rapida a 70°C, questo dispositivo è l’ideale per pulire a fondo la tua casa con il minimo sforzo.

Questo aspirapolvere 2-in-1 aspira e lava contemporaneamente, eliminando polvere, liquidi e sporco ostinato in un solo passaggio. Il suo potente motore e il sistema di rimozione dello sporco ti garantiscono pavimenti impeccabili in pochi minuti, e senza bisogno di passare più volte nello stesso punto.

Grazie alla sua inclinazione fino a 180° l’aspirapolvere Tineco arriva a pulire facilmente sotto i mobili e anche negli angoli più difficili della tua casa. Inoltre il suo design è progettato per permetterti di pulire senza problemi anche negli spazi più stretti, offrendoti la massima libertà di movimento.

Una delle caratteristiche più innovative di questo dispositivo è la pulizia efficace dei bordi su entrambi i lati. In questo modo potrai pulire efficacemente anche il battiscopa e le pareti della tua casa. Inoltre il sistema avanzato di raccolta polvere assicura una pulizia precisa e uniforme.

Per quanto riguarda la funzione di autopulizia, questo dispositivo è in grado di rimuovere autonomamente lo sporco raccolto internamento lasciando la sua spazzola sempre pulita e igienizzata. Inoltre la tecnologia di asciugatura veloce a 70° impedisce la formazione di muffe e cattivi odori. In questo modo è sempre efficiente e pronto all’uso.

In conclusione questo aspirapolvere è quello che fa per te se cerchi un dispositivo davvero potente, compatto e versatile. Al momento su Amazon è venduto con il 33% di sconto, e quindi potrai acquistalo immediatamente al prezzo imbattibile di 399,00 euro!