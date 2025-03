Pulizia potente e intelligente: aspirazione, lavaggio e asciugatura grazie ad un unico robot

Se cerchi un robot aspirapolvere e lavapavimenti che sia potente, intelligente e facile da utilizzare, l’ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI è senza dubbio la scelta giusta per te! Con la sua potenza d’aspirazione di 10.000 Pa, un sistema di lavaggio con acqua calda e un design compatto e pensato per evitare grovigli, questo robot aspirapolvere ti garantisce una pulizia profonda, efficace e senza sforzi, anche in ambienti molto grandi.

La sua potenza gli consente di rimuovere facilmente polvere, sporco e peli d’animale mentre il suo sistema ZeroTangle è studiato per evitare che i capelli si accumulino sulle sue spazzole, riducendo la necessità di manutenzione e garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Questo robot non si limita solo ad aspirare: il suo sistema di lavaggio con acqua calda infatti ti assicurerà una pulizia più igienica, sciogliendo anche lo sporco più ostinato. Inoltre il suo mopping adattivo dei bordi gli permette di raggiungere anche gli angoli più difficili della tua casa.

Dotato di sollevamento automatico del mop fino a 9 mm, questo robot è in grado di passare senza problemi dai pavimenti duri ai tappeti, evitando di bagnarli. Inoltre, dopo la pulizia, il sistema di asciugatura ad aria calda è in grado di prevenire la formazione di muffe e cattivi odori, mantenendo i panni sempre puliti e detersi.

Questo robot aspirapolvere utilizza una tecnologia di navigazione avanzata per mappare la tua casa in maniera precisa, evitando gli ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia. Potrai controllarlo comodamente tramite l’app ECOVACS HOME e assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Per di più al momento su Amazon è venduto con il 30% di sconto, e per questo potrai farlo arrivare a casa tua al costo di soli 489,00 euro: non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile!