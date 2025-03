Pulizia perfetta senza stress con il robot aspirapolvere: il prezzo scontato

Se sei in cerca di un robot aspirapolvere intelligente e potente, il Roborock Qrevo Curv S5X è la soluzione perfetta per te. Con tecnologie avanzate, un sistema di pulizia completo e una docking station multifuzione, questo robot ti permetterà di mantenere la tua casa pulita e a lungo, senza alcuna fatica.

La sua potenza di aspirazione è da 17.000 Pa, e grazie ad essa è in grado di rimuovere polvere, peli d’animale e anche lo sporco più ostinato. Il suo sistema Doppio Antigroviglio previene l’accumulo di capelli sulla spazzola, riducendo la necessità di manutenzione da parte tua e mantenendo sempre il dispositivo pulito ed efficiente.

Inoltre, la tecnologia FrexiArm consente a questo robot aspirapolvere di sollevarsi automaticamente, in questo modo potrà evitare ostacoli come tappeti, cavi e altri oggetti. Potrai personalizzare senza difficoltà le aree di pulizia direttamente dall’app, creando zone vietate e programmazioni su misura per la tua casa. Inoltre l’app dedicata ti permette anche di conoscere lo stato del dispositivo e quando esso necessiti di un’eventuale manutenzione.

La sua dock multifunzione non si limita a ricaricare il robot, ma lava ed asciuga direttamente i suoi panni, svuota il serbatoio dalla polvere e ricarica l’acqua pulita. In questo modo il tuo dispositivo sarà sempre pulito e pronto all’uso, richiedendoti il minimo sforzo.

In conclusione questo robot aspirapolvere è l’ideale se sei alla ricerca di un dispositivo pratico, compatto e che si occupi della pulizia della tua casa senza particolari sforzi da parte tua. Non lasciartelo scappare al costo di 849,99 euro con il 15% di sconto e fallo arrivare a casa tua immediatamente!