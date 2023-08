Pulito perfetto con Xiaomi Truclean W10 a un prezzo irresistibile

Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacumm è lo strumento essenziale che tutti vorrebbero avere. Grazie a questa aspirapolvere, lavapavimenti e spazzola rotante pulire alla perfezione sarà facile come bere un bicchiere d’acqua. Con un solo passaggio fai tutto e così dedichi più tempo alle tue passioni e al tuo riposo. Oggi è in offerta lampo sul Mi Store. Acquistalo immediatamente a soli 499,90 euro, invece di 599,90 euro. Le sue funzionalità ti stupiranno.

In pochissimi giorni arriva a casa tua con consegna gratuita. Nella confezione trovi questo dispositivo di ultima generazione per una pulizia smart della casa. Grazie alla sua dotazione 3 in 1 aspira, pulisce e lava. L’angolo regolabile a 90° garantisce una pulizia facile in ogni posto, anche il più impervio. La spazzola a rullo è di grandi dimensioni per riuscire a catturare lo sporco anche più persistente e grande in una sola passata. Tutto questo però è solo l’inizio: scopri la rivoluzione del pulito.

Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacumm: a questo prezzo è un regalo

Con Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacumm puoi dire basta alle ore interminabili spese per pulire casa. Prima spazza, poi aspira e infine lava. Sempre se sulle superfici del pavimento non ci sono macchie difficili, altrimenti via a grattare in ginocchio. Con questo dispositivo fai tutto in un’unica passata. Le sue spazzole catturano lo porco, il sistema di aspirazione potente elimina polvere e particelle di sporco, il lavaggio termina rendendo i pavimenti igienizzati e brillanti.

L’innovativo design della testa di aspirazione ti permette di aspirare gli angoli e i bordi senza impedimenti. Inoltre, la tecnologia con rilevamento intelligente della sporcizia regola automaticamente la potenza del dispositivo. Con una sola ricarica hai fino a 35 minuti di utilizzo. Cosa stai aspettando? Acquistalo immediatamente a soli 499,90 euro, invece di 599,90 euro. Solo sul Mi Store, con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.