Pulisce e lava SENZA FATICA: il robot aspirapolvere Deebot N10 Plus a -30%

La settimana del Black Friday ti dà la scusa perfetta per mettere finalmente da parte la vecchia aspirapolvere con il filo e puntare invece all’ottimo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N10 Plus, oggi incredibilmente in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Infatti, sfruttando lo sconto scioccante del 30%, puoi risparmiare ben 150€ e acquistarlo al prezzo di 349€.

Silenziosissimo e dotato anche di stazione di svuotamento automatica della polvere, il robot a marchio Ecovacs è pronto fin da subito a soddisfare tutte le tue esigenze in termini di pulizia senza mai un passo falso.

Deebot N10 Plus di Ecovacs è in fortissimo sconto su Amazon in occasione del Black Friday

Deebot N10 Plus monta un potente motore da 4300Pa con spazzola ad alta intensità per raccogliere lo sporco senza alcun problema, mentre il serbatoio d’acqua integrato da 240 ml supporta 4 livelli di getto per soddisfare le tue esigenze in relazione al tipo di pavimento di casa. Una volta connesso alla rete Wi-Fi di casa e impostati programmi di pulizia tramite l’app per iOS e Android, il robot aspirapolvere procede nelle pulizie muovendosi liberamente per casa grazie alla mappatura precisa di ogni ambiente.

Oggi non hai altro da fare che prendere al volo l’offerta Amazon sul robot aspirapolvere Ecovacs in occasione della settimana del Black Friday; sfrutta immediatamente lo sconto del 30% e preparati a riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.