Puerto Rico: il fantastico gioco da tavolo in grande sconto su Amazon

Noia durante le serate con gli amici? Ravensburger ha ciò che fa per voi: Puerto Rico versione Italiana, adatta a tutti coloro che vogliono divertirsi con un fantastico gioco. A soli 39,60 euro potrete acquistarlo su Amazon approfittando dello sconto del 21%.

Puerto Rico: caratteristiche principali

Ravensburger propone un gioco coinvolgente e strategico, che vi permetterà di passare dei bei momenti con gli amici divertendovi. Puerto Rico ha come obiettivo quello di guadagnare il maggior numero di punti vittoria governando l’isola di Puerto Rico. Il gioco si svolge in round e ogni round ha delle scelte importanti da prendere, una delle principali è proprio la scelta del ruolo da svolgere durante ogni turno perché anche gli altri giocatori potranno svolgere le azioni del personaggio da voi scelto, ma solo voi potrete ricevere i vantaggi associati a quella carta, quindi scegliete bene.

Il round termina dopo che ogni giocatore ha scelto una carta Cittadino, e tutti gli altri giocatori ne hanno svolto l’azione associata. Durante il gioco avrete il compito di costruire edifici e far prosperare la città, produrre merci e inviarle via mare per arricchirvi. Il gioco può finire in diversi modi per esempio quando non ci sono abbastanza lavoratori per riempire la Sala di Reclutamento oppure uno o più giocatori hanno riempito i loro spazi Città o infine non ci sono più segnalini PV.

Il giocatore che riesce a guadagnare il numero maggiore di punti vittoria è il vincitore. Molto importante, cercate di scegliere con attenzione quali scopi seguire e pianificate la vostra vittoria prima degli altri partecipanti. Il gioco ha una durata media di circa 70/120 minuti inoltre, grazie anche alle 4 espansioni incluse tra cui Nuovi Edifici, i Nobili, i Bucanieri e Festival è possibile provare nuovi scenari e nuovi modi per vincere.

Non fatevi sfuggire questa fantastica occasione e acquistate a un prezzo davvero ottimo un meraviglioso gioco che coinvolgerà tutti. Trovate il gioco da tavolo Puerto Rico a soli 39,60 euro con uno sconto del 21%.

