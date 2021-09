Secondo quanto riferito, le pre-registrazioni del nuovo PUBG New State superano i 40 milioni sia sul Play Store che sull'App Store.

PUBG New State: pre-registrazioni da RECORD

Krafton Inc aveva recentemente annunciato l'ultima iterazione del suo popolare titolo battle royale, che si chiamerà PUBG: New State. Le pre-registrazioni sia per Android che per iOS hanno superato i 40 milioni sia su Google Play Store che su Apple App Store.

Lo sviluppatore e l'editore del gioco hanno appena condiviso le notizie relative al titolo in arrivo, che dovrebbe essere lanciato il mese prossimo. Ad agosto, New State ha completato con successo il suo secondo Alpha Test in 28 paesi. Recentemente, la casa madre aveva anche effettuato le pre-registrazioni live per il mercato indiano, che è un importante settore per i giochi mobili.

A differenza del BGMI (Battlegrounds Mobile India), PUBG: New State sarà disponibile sia su Android che su iOS al momento del lancio. Simile a PUBG Mobile e BGMI, il gioco sarà gratuito ma presenterà un'ambientazione moderna/urbana per il suo gameplay. Per coloro che sono interessati alla registrazione, è possibile controllare l'elenco degli store virtuali di Google e Apple.

Minkyu Park, produttore esecutivo di PUBG: NEW STATE, ha dichiarato:

Siamo stati in grado di raggiungere questo livello di successo grazie all'entusiasmo dei fan a livello globale e alla loro fiducia nel lavoro di PUBG Studios. Ora ci concentriamo sul prendere il prezioso feedback che abbiamo ricevuto durante il secondo Alpha Test di PUBG: NEW STATE e sul perfezionare il gioco prima del suo lancio ufficiale entro la fine dell'anno. Stiamo dedicando tutte le nostre risorse per garantire che PUBG: NEW STATE soddisfi le aspettative dei nostri fan, sia in termini di intrattenimento che di stabilità.

App