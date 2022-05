PS5 Pro e nuove Xbox Series: data di uscita nel 2023/2024?

PS5 Pro e nuove Xbox Series aggiornate potrebbero arrivare nel 2023 o nel 2024. A riferirlo, un po’ a sorpresa, è TCL Technology, produttore di TV che nel corso di una recente presentazione ha mostrato una slide dedicata alle generazioni di console per videogiochi.

L’immagine in allegato, che è stata diffusa dal sito tecnologico polacco PPE, include infatti una timeline che parte dalla “Gen 8.0“, corrispondente al lancio di PS4 e Xbox One avvenuto nel 2013, fino ad arrivare alla presunta “Gen 9.5“, in cui vengono apertamente citate PS5 Pro e delle nuove Xbox Series con debutto fissato per il 2023/2024. Quanto c’è di vero?

PS5 Pro e Xbox Series più potenti nel 2023/2024, cosa sa TCL Technology

TCL Technology è il secondo produttore di televisori al mondo, quindi è lecito pensare che sappia qualcosa che arrivi dall’interno dell’industria dei videogiochi, naturalmente collegata a quella dei TV. Il fatto che nella slide, mostrata durante una presentazione pubblica, si parli apertamente di PS5 Pro e nuove Xbox Series, senza che queste siano mai state effettivamente annunciate, sorprende abbastanza.

Non è da escludere che si tratti di una semplice speculazione, basata anche sulla differenza temporale che separò Xbox One e PS4 dalle loro eredi midgen, Xbox One X e PS4 Pro, che arrivarono circa quattro anni dopo. È interessante un altro dato: nella slide viene citata anche la GPU RX7700XT, probabilmente per dare un’idea delle prestazioni che potremmo aspettarci da queste nuove console.

In tal senso, si parla anche dei target a livello di performance di PS5 Pro e delle nuove Xbox Series con il supporto al gaming in 8K e 60-120 FPS. Una naturale evoluzione delle prestazioni garantite adesso da PlayStation 5 e, in particolare, da Xbox Series X.

Resta in ogni caso una speculazione interessante, dato che non proviene da una sedicente presunta fonte della rete, ma da un produttore tecnologico molto famoso e affermato. Nel 2023 sapremo davvero qualcosa di più sulle nuove console?

