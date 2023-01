PS5, nuovi bundle in arrivo: ecco quando e come acquistarli

La crisi di scorte di PS5 è ormai al tramonto. Sì, sembra impossibile da crederci, ma Sony assicura che i problemi grossi sono finalmente alle spalle e presto non sarà più un’utopia quella di recarsi al negozio di fiducia e acquistare tranquillamente la propria PlayStation 5 senza attese o sovrapprezzi assurdi.

Sony will introduce two new PlayStation 5 Bundles in Early February, according to retail listings.

Both the digital and disc editions will be available in a bundle with 2 DualSense controllers.

The model numbers are CFI-1216A & CFI-1216B, both with 6nm chips. pic.twitter.com/bNq38WtqAe

