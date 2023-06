PS5 mania su Amazon: 5 accessori in SUPER SCONTO da comprare OGGI

Hai una PS5 e vuoi rendere la tua esperienza di gioco ancora più incredibile? Allora sei nel posto giusto. In questo articolo ti mostreremo 5 accessori in super sconto da comprare oggi su Amazon per la tua console.

Si tratta di accessori che ti permetteranno di ricaricare i tuoi controller, raffreddare la tua console, goderti il suono 3D e controllare il gioco con il feedback aptico. Non solo, questi accessori hanno anche un design elegante e si adattano perfettamente alla tua PS5. Sei curioso di scoprire quali sono questi accessori e come acquistarli a prezzi stracciati? Allora continua a leggere e preparati a rimanere a bocca aperta.

5 fantastici accessori PS5 in sconto oggi su Amazon

Ecco la nostra imperdibile selezione di accessori per rendere la tua esperienza su PS5 ancora più completa e coinvolgente.

Se hai più di un controller PS5 e vuoi ricaricarli in modo rapido e sicuro, ti consigliamo di acquistare questo caricatore joystick PS5 della marca OIVO. Si tratta di una base di ricarica con display LED che ti permette di caricare due controller PS5 contemporaneamente in soli 2 ore. Il caricatore è alimentato dalla console attraverso uno dei due cavi inclusi (USB-C a USB-C o USB-C 2 in 1) e ha un design elegante e compatto che si adatta perfettamente alla tua PS5. Inoltre, ha un interruttore on/off vicino alla porta di ingresso per spegnerlo quando non lo usi. Approfitta dello sconto del 10% e risparmia 2,44 euro su questo accessorio indispensabile per la tua PS5.

Se vuoi mantenere la tua PS5 sempre fresca e silenziosa, ti suggeriamo di comprare questo ventilatore per PS5 della marca Sehawei. Si tratta di una ventola di raffreddamento esterna con luce LED che si collega alla parte posteriore della tua console PS5. Il ventilatore ha tre livelli di velocità della ventola regolabili (basso, medio e alto) che puoi scegliere in base alle tue esigenze. Un accessorio molto silenzioso perfetto per l’estate dotato di una luce LED blu che crea un’atmosfera di gioco fantastica. Non lasciarti scappare questa offerta e acquista questo ventilatore per PS5 a soli 18,99 euro.

Un altro accessorio che ti aiuterà a raffreddare la tua PS5 è questa ventola di raffreddamento della marca Kytok. Si tratta di una ventola silenziosa per PS5 con luce LED che si monta sulla parte superiore della tua console. La ventola ha tre ventole regolabili con velocità a 3 livelli (alta, media, bassa) che puoi controllare tramite uno schermo tattile. Inoltre è dotata di un effetto di illuminazione ambientale che cambia colore in base alla velocità (blu-alto, arancione-medio, verde-basso). Usa il coupon del 10% e compra questa ventola di raffreddamento in sconto.

Se vuoi vivere un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente non perdere l’occasione di acquistare la nuova colorazione del DualSense. Si tratta del controller ufficiale di PS5 che ti offre tecnologie come il feedback aptico, grilletti adattivi e un microfono integrato. Dal suo iconico design ergonomico e confortevole, si arricchisce di una finitura nera opaca che lo rende elegante e raffinato. Approfitta dello sconto del 14% e risparmia 10 euro su questo controller wireless per PS5.

Infine, se vuoi goderti il suono 3D della tua PS5, non puoi non scegliere le cuffie ufficiali. Si tratta delle Pulse 3D, delle cuffie che ti offrono un audio 3D incredibile grazie ai due microfoni con cancellazione del rumore. Le cuffie hanno un design elegante e confortevole, con un archetto regolabile e dei padiglioni morbidi. La batteria integrata ricaricabile tramite USB-C ti offre fino a 12 ore di autonomia. Infine, trovi dei controlli integrati che ti permettono di regolare il volume, disattivare il microfono e accedere alle impostazioni dell’audio 3D. Non perdere questa occasione e compra queste cuffie wireless per PS5 a solo 87,82 euro.

Questi sono i 5 accessori in super sconto da comprare oggi su Amazon per la tua PS5. Non perdere l’occasione di arricchire la tua esperienza di gioco con degli accessori incredibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.