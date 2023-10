PS5 + FC 24 a un PREZZO CLAMOROSO su eBay! (-140€)

Se sei un appassionato di giochi e stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare una PS5 insieme al nuovissimo gioco di calcio EA Sports FC 24, allora questa è la tua fortunata occasione! Il bundle PS5 + FC 24 è ora disponibile su eBay a un prezzo davvero allettante: solamente 479,99€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 619,99€.

PS5 + FC 24: soli 479,99€ per il bundle più ricercato del momento

Questo affare eccezionale ti offre tutto il necessario per iniziare a giocare. Il bundle include la console PS5 Standard, un controller DualSense per un’esperienza di gioco immersiva, cavi HDMI e di alimentazione per la connessione e l’alimentazione, e persino un codice per scaricare immediatamente EA Sports FC 24.

La PS5 è una delle console più avanzate sul mercato, offrendo prestazioni di gioco eccezionali, grafica di alta qualità e tempi di caricamento rapidi. Con il controller DualSense, potrai sentire ogni azione e ogni colpo come mai prima d’ora, grazie all’innovativa tecnologia tattile e all’audio 3D.

EA Sports FC 24 è il gioco di calcio che tutti stavano aspettando, con una grafica e un gameplay realistici. Preparati a scendere in campo con le tue squadre preferite e a segnare gol spettacolari.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questo bundle include anche cavi HDMI e di alimentazione, garantendo che tu sia pronto a iniziare a giocare appena apri la scatola. E con il codice per scaricare EA Sports FC 24, non dovrai aspettare un istante in più per iniziare a sperimentare il calcio virtuale a livelli mai visti prima.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per entrare nel mondo del gaming con il meglio delle console e dei giochi. Acquista il bundle PS5 + FC 24 su eBay ora e risparmia il 23%: tutto questo a soli 479,99€. Prepara la tua squadra e immergiti in emozionanti partite di calcio con una grafica e un gameplay realistici. È un affare che non puoi permetterti di perdere.

