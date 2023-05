PS5 è disponibile al PREZZO GIUSTO con quest'offerta (anche a rate)

È arrivato il momento di acquistare la PS5. La console di Sony, dopo mesi di scarsa disponibilità, è oggi acquistabile con relativa semplicità anche se le offerte scarseggiano, almeno fino ad oggi. Con questa nuova offerta eBay, infatti, la PS5 nella sua variante con disco è disponibile al prezzo scontato di 489 euro, beneficando di uno sconto di 59 euro oltre che della possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi per chi sceglie di pagare con PayPal. La spedizione è gratuita e viene effettuata nel giro di pochi giorni lavorativi. L’offerta è valida per un numero limitato di unità ed è accessibile sfruttando il link riportato qui di seguito.

PS5 in offerta al prezzo giusto: adesso è da prendere subito

La PS5 è oggi la console da comprare: grazie ad un catalogo di giochi in costante espansione, infatti, la console di Sony promette tanto divertimento con la possibilità di soddisfare appieno tutti i gusti degli utenti. In più, la maggiore disponibilità ha portato ad un calo di prezzo che rende la PS5 un acquisto davvero irrinunciabile per tutti gli appassionati che da tempo attendono la possibilità di acquistare la console.

