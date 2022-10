PS5, disponibile un nuovo aggiornamento: cosa cambia e le novità

Se possiedi una PS5 (e in caso contrario puoi sempre metterti in coda su Amazon) lo avrai notato sicuramente: da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per il firmware della console.

L’update etichettato con il numero 22.02-06.00.01 ha un peso di circa 1.08GB non aggiunge nuove funzionalità evidenti ma, stando al changelog ufficiale, promette performance di sistema migliorate che riguardano evidentemente la correzione di bug e modifiche di sicurezza.

PS5: come aggiornare la console

Per installare l’aggiornamento riceverai automaticamente un messaggio se la tua PS5 è connessa a internet. Il download avviene in automatico, ma potrai decidere quando vuoi il momento in cui installarlo.

Nel frattempo, ti ricordiamo che PS5 continua ad essere una console molto difficile da trovare: al momento, la migliore possibilità è affidarsi a drop sporadici oppure richiedere un invito su Amazon per il bundle contenente una copia di Horizon Forbidden West.

Se sarai fortunato potrai giocare a strepitosi titoli da poco disponibili, come The Last of Us Remake, e altri di prossima uscita, con God of War Ragnarok, Call of Duty Modern Warfare 2 e The Callisto Protocol.

