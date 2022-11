Prova Sky Q: ORA anche con Paramount+ sempre a 9€

Continua ad essere attivabile la favolosa promozione PROVA Sky Q che offre oltre al palinsesto completo della Pay TV anche l’accesso completo alle piattaforme Netflix e Paramount+. Attualmente è attivabile ONLINE senza costi di attivazione entro il 31 Dicembre 2022.

Prova Sky Q: Tutto Sky, Paramount+ e Netflix a soli 9€

Richiedere l’attivazione del servizio che dura per 30 giorni è davvero un gioco da ragazzi. Basterà infatti attendere la ricezione a casa tramite corriere del decoder Sky Q via Internet, connetterlo alla propria rete Wi-Fi ed iniziare a vedere tutti i contenuti Sky oltre alle due piattaforme streaming come Netflix e Paramount+.

Nel canone che viene richiesto per i 30 giorni troviamo invece i seguenti contenuti:

Sky TV: il pacchetto include tutti i programmi originali come X Factor , 4 Hotel, Masterchef e tutte le Serie TV targate Sky.

il pacchetto include tutti i programmi originali come , 4 Hotel, e tutte le Serie TV targate Sky. Netflix: è compreso tutto il catalogo della famosa piattaforma streaming col piano Standard in HD .

è compreso tutto il catalogo della famosa piattaforma streaming col in . Sky Cinema: tutto il cinema che conta con più di 200 prime visioni l’anno.

tutto il cinema che conta con più di l’anno. Sky Calcio: è incluso in questo pacchetto tutto il meglio del calcio europeo e italiano.

è incluso in questo pacchetto tutto il meglio del calcio europeo e italiano. Sky Kids: offre una serie di contenuti adatti a tutta la famiglia.

offre una serie di contenuti adatti a tutta la famiglia. Sky Sport: è sicuramente il pacchetto adatto agli amanti degli sport, questo perché include la UEFA Champions League, Europa e Conference League oltre alla MotoGP, Formula 1 e molte altre discipline sportive.

è sicuramente il pacchetto adatto agli amanti degli sport, questo perché include la UEFA Champions League, Europa e Conference League oltre alla MotoGP, Formula 1 e molte altre discipline sportive. Paramount+: è sicuramente la novità per tutti i clienti Sky. In questo caso, come per Netflix, sono inclusi tutti i contenuti di tale piattaforma.

Prova Sky Q è visibile grazie al decoder spedito a casa in comodato d’uso gratuito. Non serve dunque alcuna parabola per vedere tutti questi contenuti perché il decoder si collega alla rete internet.

Costi ed altro

La promozione di quest’oggi è disponibile a soli 9 euro per un mese SENZA VINCOLI. Dopo i 30 giorni, infatti, sarà possibile disdire senza costi restituendo il decoder.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.