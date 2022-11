Prova le scarpe con lo smartphone: NOVITÀ Amazon pazzesca

Amazon senza freni. L’ultima novità in tema di abbigliamento, ti permetterà di provare virtualmente le scarpe che ti interessano di più in un attimo, utilizzando il tuo smartphone. Disponibile per adesso solo su iOS, a breve la nuova funzionalità arriverà su Android. Continua a leggere per scoprire come fare e sperimenta subito: è utilissimo e super divertente.

Ecco come provare le scarpe virtualmente su Amazon

Una novità incredibilmente facile da utilizzare e super utile perché ti permetterà di capire se una calzatura sta bene al tuo piede o si abbina al tuo tipo di abbigliamento abituale.

Per sfruttare il potenziale della realtà aumentata e sperimentare subito la nuova feature, basta:

assicurarsi di avere sul tuo smartphone l’ applicazione ufficiale di Amazon ;

; collegarsi a questa pagina e scansionare il QR code che compare con il tuo iPhone;

che compare con il tuo iPhone; scegliere dalla vetrina il modello che desideri provare, aprire l’inserzione e cliccare su “prova virtuale”, il bottone che compare subito sotto la foto;

accettare l’accesso alla fotocamera;

inquadrare i tuoi piedi (anche se già indossi le scarpe) e divertirsi!

Non hai la possibilità di scansione il QR CODE? Nessun problema: apri l’app di Amazon dal tuo smartphone e nella barra di ricerca scrivi “prova virtuale“, prima dei risultati comparirà un banner cliccabile che ti porterà sulla pagine dove potrai scegliere le scarpe che desideri provare.

Con questa grossa novità, sarà più semplice scegliere le tue calzature preferite, sapendo in anticipo come ti stanno e se sono adatte a te. Curioso di sperimentare? Allora fallo subito!

