Prova Ho: 70 Giga, minuti e SMS con 1 MESE GRATIS!

Hai sempre voluto cambiare operatore ma c’erano troppi ma? Non conosci ho. e vuoi metterci alla prova? Ora puoi! Questo è il claim fissato dall'operatore virtuale di Vodafone lanciato per acquisire nuova clientela. Prova Ho!

Prova Ho Mobile: come funziona

In pratica il gestore HoMobile vi rimborsa sul credito della vostra SIM del mese usufruito. La promozione è disponibile sia per nuovi numeri che per portabilità da alcuni gestori. Tale tariffa prevede minuti senza limiti verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone a 30 Mbps in download e upload.

Tutto questo a soli 6,99 euro mensili sia attivando una nuova numerazione sia cambiando operatore. Il primo mese a meno di 7 euro è disponibile per tutti i clienti anche per coloro che provengono da TIM, Very, WINDTRE o Vodafone. Il successivo rinnovo la promozione verrà rinnovata a 13,99 euro mensili.

L'offerta in questione è attivabile provenendo da Iliad, Kena Mobile, Fastweb, Coop Voce, Feder Mobile, Spusu, LycaMobile, Tiscali ed altri MVNO meno conosciuti.

Costi ed altro

L'iniziativa Prova Ho non ha alcun costo iniziale per chi passa il proprio numero oppure ne attiva uno nuovo. Per i clienti Vodafone, invece, è previsto un entry fee pari a 20€.