Protezione auto antigrandine, ripara carrozzeria, estintori: boom di acquisti su Amazon

I pericolosi eventi degli ultimi giorni, che hanno colpito l’Italia da nord a sud, hanno avuto devastanti conseguenze. Tanti danni e tanta paura, ma anche il bisogno di prevenire quello che potrebbe accadere in futuro. Grandinate con chicchi giganti, temporali mai sperimentati prima e incendi dovuti alle alte temperature: sono diversi i prodotti che hanno subito un aumento delle vendite su Amazon Italia in questo periodo. Ognuno, terrorizzato, sceglie di cosa dotarsi per prevenire danni futuri e – in alcuni casi – fronteggiare quelli che si sono già manifestati.

A titolo d’esempio, abbiamo scelto 3 tipologie di prodotti. Di questi, uno probabilmente è fondamentale da avere in casa sempre, a prescindere dalla pericolosità di un dato momento.

Il primo articolo, quello che dovremmo possedere tutti, è l’estintore domestico. Compatto e poco ingombrante, è di estrema utilità in caso divampino accidentalmente le fiamme. L’intervento tempestivo con questo tipo di prodotto può evitare un allargarsi dell’evento incendiario. Il modello dotato di supporto si può trovare a 32€ circa.

Il secondo prodotto è relativo alla protezione dell’auto. Le recenti grandinate, caratterizzate da chicchi di dimensioni fuori dal comune, hanno rovinato non pochi veicoli. Una protezione di questo genere può aiutare moltissimo a contenere i danni, costosi da riparare. Si può trovare a partire da circa 119€, ma è necessario sceglierei il modello adatto alla propria vettura. C’è anche una versione più economica, che però potrebbe non essere altrettanto robusta: si parte da meno di 23€.

Per finire, in conseguenza ai danni da carrozzeria dovuti a grandinate e temporali, sono aumentati gli acquisti dei kit di riparazione fai da te. Utili in caso di danni, permettono di effettuare la riparazione in autonomia, evitando di spendere cifre ingenti. Un buon set si può trovare a poco meno di 30€.

Insomma, purtroppo – invece di ordinare materassini e creme abbronzanti – in questi ultimi giorni gli italiani hanno dovuto valutare l’acquisto di prodotti come questi. Per fortuna, si tratta di articoli reperibili a prezzo contenuto e – soprattutto – parecchio facilmente, grazie ad Amazon. Non resta che augurarci che la nostra penisola possa liberarsi al più presto di questi eventi.

