Proteggi la tua famiglia con McAfee Total Protection a soli 49,95€

La sicurezza informatica è diventata una priorità assoluta nel mondo digitale odierno, e McAfee Total Protection si conferma come la soluzione di riferimento per garantire la protezione dei tuoi dispositivi. Con funzionalità avanzate basate su cloud, questo pluripremiato antivirus offre una soluzione completa che si adatta a PC Windows, Mac e dispositivi mobili iOS/Android.

L’offerta imperdibile attualmente disponibile ti permette di sfruttare al massimo McAfee Total Protection al costo di soli 49,95 euro all’anno per il primo anno di abbonamento. Un risparmio notevole di ben 80 euro rispetto al prezzo di listino pari a 129,95 euro. Questa promozione è particolarmente vantaggiosa per famiglie con numerosi dispositivi o gruppi di amici che desiderano garantire la sicurezza di tutti i loro apparecchi digitali.

Le funzionalità chiave di McAfee Total Protection

Oltre all’antivirus pluripremiato, McAfee Total Protection offre una vasta gamma di funzionalità che migliorano ulteriormente la tua esperienza di sicurezza online. Una caratteristica distintiva è la Secure VPN, che ti consente di mantenere riservate le tue informazioni personali e le tue abitudini online grazie alla crittografia di livello bancario. Attraverso la Secure VPN, puoi navigare in modo sicuro su qualsiasi rete Wi-Fi, evitando potenziali intrusioni e attacchi.

Un’altra funzionalità fondamentale di McAfee Total Protection è l’ottimizzazione delle prestazioni. Grazie a questa opzione, puoi bloccare la riproduzione automatica dei video sui siti web e ridurre al minimo l’utilizzo della larghezza di banda, garantendo un’esperienza più fluida e senza interruzioni durante la tua navigazione.

Con il piano Family, puoi proteggere fino a dieci dispositivi, rendendolo perfetto per famiglie con diversi apparecchi digitali da proteggere. Oltre all’antivirus pluripremiato, il piano Family offre funzionalità come il controllo parentale, che ti consente di proteggere i tuoi figli online. Inoltre, avrai accesso a un team dedicato di esperti di sicurezza e assistenza online, sempre pronti ad aiutarti in caso di necessità.

Quando si tratta di proteggere i tuoi dispositivi e navigare in sicurezza online, McAfee Total Protection è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta speciale: McAfee Family a 10 dispositivi è disponibile a soli 49,95 euro all’anno. Ricorda che l’offerta si riferisce al primo anno di abbonamento su un piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.