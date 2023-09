Proteggi i dispostivi di famiglia: McAfee in offerta a 49,95 euro

Le minacce online sono sempre di più: proteggere dispositivi e informazioni personali è diventata una priorità per moltissimi utenti. Ecco perché McAfee Premium è l’opzione ideale per garantire la tua tranquillità. E non solo: con l’offerta speciale in corso, puoi ottenere questa soluzione completa di sicurezza a un prezzo incredibile.

McAfee Premium è una soluzione pluripremiata che offre una vasta gamma di funzionalità di sicurezza per proteggere tutti i tuoi dispositivi compatibili, tra cui PC Windows, Mac e dispositivi mobili iOS/Android e ChromeOS. Ora, per un periodo limitato, puoi ottenere il piano Premium di McAfee, che supporta un numero illimitato di dispositivi, a soli 49,95 euro per il primo anno anziché il prezzo regolare di 139,95 euro.

Cosa include McAfee

Ecco tutte le funzionalità e i vantaggi di McAfee Totale Protection:

Secure VPN : mantieni private le tue informazioni personali online grazie alla crittografia di livello bancario offerta dalla VPN inclusa

: mantieni private le tue informazioni personali online grazie alla crittografia di livello bancario offerta dalla inclusa Assistenza online : McAfee offre un team dedicato di esperti di sicurezza e assistenza online, assicurando che tu abbia supporto tecnico quando ne hai bisogno

: offre un team dedicato di esperti di sicurezza e assistenza online, assicurando che tu abbia supporto tecnico quando ne hai bisogno Compatibilità multipiattaforma : sia che tu utilizzi Windows , Mac OS , iOS o Android , McAfee proteggerà tutti i tuoi dispositivi

: sia che tu utilizzi , , o , proteggerà tutti i tuoi dispositivi Gestore delle password : conserva e gestisci in modo sicuro tutte le tue password online in un unico luogo, rendendo più facile l’accesso ai tuoi account senza compromettere la sicurezza

: conserva e gestisci in modo sicuro tutte le tue in un unico luogo, rendendo più facile l’accesso ai tuoi account senza compromettere la sicurezza Distruggi file : elimina completamente i file confidenziali per evitare tracce indesiderate

: elimina completamente i file confidenziali per evitare tracce indesiderate Monitoraggio dell’identità: monitora nel dark web fino a 60 tipi univoci di dati personali e ricevi avvisi con fino a 10 mesi di anticipo rispetto a servizi simili

Con McAfee Premium, la tua sicurezza online è garantita. Approfitta di questa offerta eccezionale e ottieni la massima protezione per tutti i tuoi dispositivi a un prezzo incredibilmente conveniente: soltanto 49,95 euro per il primo anno. Non mettere a rischio la tua sicurezza online: affidati a McAfee Premium e naviga in tutta sicurezza, sia a casa che in viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.