Proteggi la tua carta di credito online grazie a questi consigli

Acquistare online è diventata ormai una pratica molto diffusa. Effettivamente è molto comodo, soprattutto perché lo fai quando hai tempo e tutto ti arriva direttamente a casa. Spesso hai anche la consegna gratuita e i tempi di spedizione sono brevissimi, in alcuni casi anche il giorno stesso. E poi con le garanzie disponibili non ci sono più pericoli, o quasi. Infatti, il mondo del web è tanto comodo quanto spietato. Perciò è importante che proteggi la tua carta di credito e i tuoi dettagli di pagamento.

Il primo consiglio che vogliamo darti è quello di eliminare ogni rischio alla radice. Quando sei connesso le tue informazioni possono essere carpite da chiunque e quindi anche da cybercriminali che vogliono la tua identità e il tuo denaro. Puoi diventare completamente invisibile installando e attivando sui tuoi dispositivi NordVPN, oggi al 68% di sconto.

Grazie a questa VPN ottieni subito un tunnel criptato in grado di crittografare tutti i tuoi dati, sia in entrata che in uscita, rendendoli comprensibili solo a te e al tuo destinatario. In questo caso si intende lo shop online che deve ricevere il pagamento e spedirti il materiale. La crittografia è di livello militare a 256 bit, quindi estremamente sicura e inviolabile. In questo modo dettagli di pagamento e carta di credito sono veramente al sicuro.

Carta di Credito: cosa fare per metterla al sicuro online

Mettere al sicuro la tua Carta di Credito online non è così facile come conservarla nel tuo portafoglio. Sul web sono tantissimi i malintenzionati che aspettano solo un passo falso per rubarti informazioni e dettagli utili al furto di denaro e di dati. Ecco perché ti abbiamo consigliato NordVPN, oggi in offerta speciale. Le sue funzionalità vanno oltre alla semplice VPN.

Difatti, un altro consiglio che dobbiamo darti è quello di fare molta attenzione ai siti che visiti. Spesso in email, messaggi e chat oppure banner pubblicitari si nascondono vere e proprie truffe online che hanno l’obiettivo di rubarti dati personali e dettagli di pagamento. Evitare di selezionare questi link è di vitale importanza per le tue tasche. Tuttavia, la sola attenzione non basta. Può esserti davvero utile un sistema di protezione.

Con NordVPN hai Threat Protection che include un potente anti-malware in grado di fermare qualsiasi attacco malevolo in file e siti internet analizzando tutti i contenuti e i link in tempo reale per evitare il peggio. In più hai anche un anti-tracker che blocca qualsiasi attività di monitoraggio nei tuoi confronti mentre sei connesso. Infine, attivo hai un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up fastidiosi da app e pagine online.

