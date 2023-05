Proscenic P12: aspirapolvere senza fili al MINIMO STORICO su Amazon

Prima di tutto voglio avvisarti che questa è un’offerta lampo, per cui quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile completare l’acquisto a questo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Proscenic P12 a soli 169,15 euro, invece che 239 euro.

Grazie a questo sconto del 29% potrai risparmiare circa 74 euro sul totale. Questo è il prezzo più basso di sempre per cui non aspettare che sia tardi. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Proscenic P12: aspirapolvere senza fili potentissimo e silenzioso

Proscenic P12 è una scoperta elettrica molto versatile e maneggevole, con un design leggero che ti permette quindi di fare pochissima fatica mentre pulisci casa. Ha un’aspirazione potente da 33 Kpa con una spazzola a rullo che riesce ad aspirare di tutto, anche i piccoli detriti. E potrai selezionare fino a 4 modalità di aspirazione.

È dotata di una luce a LED sulla parte davanti che ti permette così di vedere perfettamente lo sporco. Possiede un filtro che trattiene le polveri sottili e garantisce un’aria più pulita. Ha un’autonomia di un’ora con una sola ricarica in modalità silenziosa e in confezione troverai diversi accessori per aspirare su più superfici.

Non perdere tempo perché come ti dicevo questa è un’offerta lampo per cui scadrà breve. Prima che questo succeda vai su Amazon e acquista la tua Proscenic P12 a soli 169,15 euro, invece che 239 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.