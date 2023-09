Proscenic P11: scopa elettrica smart potente con super batteria (-29€)

Se vuoi avere i pavimenti sempre belli puliti senza fare troppi sforzi non devi assolutamente perderti questa occasione che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello la scopa elettrica Proscenic P11 a soli 129,99 euro, invece che 1559 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo doppio sconto oggi puoi risparmiare ben 29 euro sul totale e portarti a casa un’aspirapolvere senza fili veramente di ottima qualità. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.

Proscenic P11: potente, batteria gigante e prezzo basso

Di seguito le caratteristiche che fanno di questa scopa elettrica un ottimo acquisto, oltre al prezzo decisamente vantaggioso.

Aspirazione potente: grazie alla sua potente aspirazione da 30000 pa è in grado di aspirare di tutto in modo semplice e veloce. Può raccogliere capelli, peli di animali, briciole, polvere e anche piccoli detriti da pavimenti e tappeti.

Autonomia : monta una super batteria da 2200 mAh che ti permette di utilizzarla fino a un’ora prima di scaricarsi. Inoltre la batteria, che è removibile, si ricarica in pochissimo tempo.

: monta una super che ti permette di utilizzarla fino a un’ora prima di scaricarsi. Inoltre la batteria, che è removibile, si ricarica in pochissimo tempo. Smart : è dotata di uno schermo touch molto elegante e intuitivo che ti permette di controllare facilmente le modalità di pulizia. E scaricando l’app dedicata potrai visualizzare diverse altre funzioni molto utili.

: è dotata di uno molto elegante e intuitivo che ti permette di controllare facilmente le modalità di pulizia. E potrai visualizzare diverse altre funzioni molto utili. Accessori: in confezione troverai diversi accessori che ti consentono di aspirare ovunque. Ad esempio sul divano, sui sedili dell’auto e nei punti più alti o difficili.

Che aspetti dunque? A questo prezzo sicuramente la vorranno tanti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Prima che questo avvenga dirigiti su Amazon e acquista la tua scopa elettrica Proscenic P11 a soli 129,99 euro, invece che 1559 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.