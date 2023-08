Proscenic P11: aspirapolvere senza fili smart con display touch (-100€)

Non ti fidi troppo dei robot aspiratori e vuoi piuttosto una scopa elettrica che sia potente e pratica? Allora ho scovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Proscenic P11 a soli 159 euro, invece che 239 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo sconto del 33%, più un ulteriore ribasso con il coupon puoi risparmiare ben 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Proscenic P11: aspirazione potentissima e batteria infinita

Sicuramente una delle caratteristiche che rendono questo aspirapolvere portatile un ottimo acquisto è la batteria gigante da 2200 mAh che può durare fino a 1 ora. E poi ha un’aspirazione molto potente da 30000 pa e quindi potrai facilmente raccogliere di tutto senza lasciare niente in dietro.

Ha un pratico display touch dove puoi controllare la percentuale della batteria, la modalità di pulizia che hai impostato e tanto altro. Inoltre scaricando l’app dedicata puoi visualizzare tanti altri dati molto utili. In confezione trovi diversi accessori per aspirare su più superfici come i tappeti, i divani, le tende o nei punti più difficili.

Non aspettare che l’offerta scada. A questo prezzo è facile che da un momento all’altro possa svanire. Per cui fiondati su Amazon e acquista la tua Proscenic P11 a soli 159 euro, invece che 239 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.