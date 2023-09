Proscenic M9,robot aspirapolvere e lavapavimenti è in offerta: pulire casa non è mai stato così semplice

Se stai cercando un modo per mantenere la tua casa pulita senza sollevare un dito, questa è l’offerta perfetta per te. Il Proscenic M9, un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato, è attualmente in vendita su Amazon al prezzo scontato di 399€ grazie a un coupon di 60€.

Questo robot non solo aspira con una potenza impressionante di 4500Pa, ma offre anche una pulizia completa grazie al lavaggio a doppia rotazione. I suoi panni rotanti doppi si muovono a 120 giri al minuto e possono affrontare anche le macchie più ostinate causate dagli animali domestici.

La navigazione intelligente basata su tecnologia LiDAR assicura una pulizia efficiente e la creazione di mappe personalizzate della tua casa. Puoi facilmente impostare zone proibite, pareti virtuali e programmare le pulizie con l’app Proscenic.

Inoltre, puoi controllare il robot con la voce utilizzando Amazon Alexa, Siri, Google Assistant o IFTTT. Il Proscenic M9 è dotato di 27 sensori avanzati per evitare collisioni e cadute, ed è ideale per famiglie con animali domestici e bambini.

Inoltre, offre una garanzia di 2 anni e un servizio clienti multilingue. Non perdere questa occasione per avere una casa pulita e ordinata senza sforzo. Acquista il Proscenic M9 su Amazon ora!

