Proscenic Floobot X1 in offerta a 299€: un ottimo robot aspirapolvere ad un super prezzo

Se stai cercando un modo per rendere più efficiente e conveniente la pulizia della tua casa, il Proscenic Floobot X1 potrebbe essere la soluzione ideale. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti combina una forte aspirazione da 3000 Pa con un sistema di lavaggio vibrante, garantendo una pulizia professionale e completa in un solo passaggio.

Oggi su Amazon è possibile acquistare il Proscenic Floobot X1 ad un ottimo prezzo. Grazie all’offerta a tempo di oggi, lo pagherai solamente 299€.

Grazie alla sua potente aspirazione da 3000 Pa, il Proscenic Floobot X1 è in grado di aspirare con facilità ogni tipo di sporcizia, dai capelli agli allergeni, garantendo pavimenti sempre puliti. Il sistema di lavaggio con panno vibrante, che agita il panno fino a 3000 volte al minuto, rimuove efficacemente le macchie più ostinate. Inoltre, il robot è dotato di serbatoi separati per la polvere (290 ml) e l’acqua (305 ml), garantendo una pulizia completa e igienica.

Uno dei punti di forza del Floobot X1 è il suo sistema di svuotamento automatico, che permette al raccoglitore della polvere di svuotarsi autonomamente in un sacchetto sigillato, senza bisogno di intervento umano, per ben 30 giorni. La navigazione assistita da laser consente al robot di mappare la tua casa in modo efficiente e creare una mappa interattiva per pianificare un percorso ottimizzato e impostare zone vietate. Inoltre, il riconoscimento dei tappeti consente al robot di adattare automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia ottimale quando è su superfici tappetate.

Grazie all‘applicazione “Proscenic” su smartphone Android e iOS, puoi controllare e personalizzare le funzioni del Floobot X1 in modo avanzato e intuitivo. Inoltre, il robot è compatibile con gli assistenti vocali come Google Assistant, Alexa e Siri, consentendo un controllo semplice e immediato tramite comandi vocali.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Proscenic Floobot X1 a soli 299,00€ anziché 315,88€ con uno sconto del 5%. Rendi la pulizia della tua casa più efficiente e smart con Floobot X1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.