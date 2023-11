Proscenic Floobot X1: LUI aspira e lava TU RISPARMI 115€

Se hai finalmente deciso di acquistare un robot che aspira e lava i pavimenti e ne vuoi uno di qualità senza svenarti, allora dai un’occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Proscenic Floobot X1 a soli 284 euro circa, invece che 399 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso del 29% che ti fa risparmiare la bellezza di 115 euro sul totale. Un super prezzo, soprattutto perché questo robot è fantastico, uno dei migliori in commercio. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Proscenic Floobot X1 è da prendere adesso a tutti i costi

Valuta tu, oltre al prezzo, le principali motivazione per cui secondo noi adesso è l’acquisto migliore della categoria:

Aspirazione e lavaggio: ha una super potenza di aspirazione da 3000 Pa, con un serbatoio per la polvere da 290 ml e un sistema di lavaggio con panno che vibra. In questo modo pulisce anche lo sporco più ostinato.

Navigazione : grazie ai laser di cui è dotato riesce a mappare la tua casa , creando una mappa interattiva, e ottimizzando quindi il percorso da seguire.

: grazie ai laser di cui è dotato riesce a , creando una mappa interattiva, e ottimizzando quindi il percorso da seguire. Controllo: lo puoi controllare con il tuo smartphone scaricando l’app dedicata disponibile per iOS e Android.

lo puoi controllare con il tuo scaricando l’app dedicata disponibile per iOS e Android. Base di svuotamento: grazie alla base di svuotamento automatico non dovrai preoccuparti di niente per un mese interno. Quando il sacchetto è pieno, apri il vano e lo butti. Solo una volta ogni 30 giorni.

Non perdere questa occasione unica. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Proscenic Floobot X1 a soli 284 euro circa, invece che 399 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.