Promozione Spusu 50: continua anche in Dicembre!

La Promozione Spusu 50 dell’omonimo operatore austriaco è stata prorogata anche per tutto Dicembre.

Promozione Spusu 50: i dettagli

La tariffa del virtuale in questione offre 50 Giga di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla Top Quality Network di WINDTRE, 100 Giga di riserva dati, 2000 minuti verso qualsiasi operatore di rete fissa e mobile europeo e 500 SMS verso tutti. Il tutto al solito prezzo di 5,98 euro al mese.

Come tutte le offerte Spusu anche questa viene rinnovata tramite PayPal, conto corrente o carta Visa o Mastercard. Anche se le offerte prevedono questa tipologia di rinnovo mensile non possiedono alcun vincolo.

Incluso nel canone mensile troviamo anche ben 3,3 Giga da utilizzare ogni mese in tutto il suolo europeo. Questo bundle a partire dal 1 Gennaio 2022 aumenterà di 1 Giga.

La promozione a meno di 6 euro al mese è attivabile sia in portabilità da qualsiasi gestore sia richiedendo un nuovo numero. Inoltre, anche per i già clienti è possibile cambiare tariffa senza alcun costo.

Costi ed altro

L'offerta in questione è disponibile online fino al 31 Dicembre 2021 e comporta un entry fee pari a 15,98 euro. Il corrispettivo iniziale comprende il primo mese ed il costo della SIM. Inoltre, la spedizione è completamente gratuita con corriere BRT.