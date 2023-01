Promozione Selfyconto: 4% sulle somme vincolate a 6 mesi

I conti deposito sono un ottimo modo di tutelare i propri risparmi. L’unico svantaggio solitamente legato a questa forma d’investimento è il rapporto tra interessi e tempo di vincolo.

Per ottenere percentuali interessanti infatti, spesso è necessario vincolare il conto per più anni, rendendo dunque questo asset riservato solo ai benestanti.

Grazie all’ attuale promozione di Selfyconto però, è possibile aprire un conto deposito con un vincolo di 6 mesi e, allo stesso tempo, ottenere il 4% annuo lordo sulla somma stessa.

Non solo: va tenuto anche conto che è possibile anche solo vincolare 100 euro. Ciò significa che, questa formula di investimento, risulta davvero alla portata di tutti.

Il tutto sempre con le certezze legate a un istituto bancario come Banca Mediolanum, forte di un indice di solidità pari al 20,7%.

Una promozione Selfyconto che ti permette di ottenere il massimo dal tuo conto deposito

La promozione, valida fino al 28 febbraio 2023, rappresenta però solo uno dei tanti vantaggi legati a Selfyconto.

Si può parlare, tra le altre cose, di una carta di debito gratuita e che consente prelievi ATM gratuiti in tutta la zona Euro. Attraverso l’app legata a tale piattaforma inoltre è possibile agire su bonifici bancari e ricariche telefoniche, nonché pagamento di moduli F23 ed F24. Il tutto senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Per qualunque tipo di problema poi, Banca Mediolanum offre un supporto costituito da un team di bank specialist tra i migliori dell’intero settore.

Quanto costa SelfyConto?

Questo conto digitale è gratis per gli under 30 mentre, per chi ha già superato tale età può comunque avere un anno di servizio totalmente grauito.

Dopo i 12 mesi, il costo di Selfyconto è pari a 3,75 euro al mese.

