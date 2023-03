Promozione carta Blu American Express: cashback da record fino al 5%

Quando si parla di cashback, molto spesso, ci si riferisce a percentuali estremamente basse.

Ciò significa che spesso, attraverso questo sistema di risparmio apparentemente vantaggioso, è possibile risparmiare una quantità davvero esigua di denaro. Attraverso l’attuale promozione legata alla carta Blu American Express.

Questa infatti, sui primi 3.000 euro spesi durante i primi 6 mesi dal rilascio della stessa, permette di ottenere il 5% di cashback.

Dopo questo periodo, la carta di credito permetterà comunque di ottenere un cashback pari all’1% delle transazioni. L’accredito della somma risparmiata avviene in via diretta sul conto della carta, alla fine di ogni anno.

Al di là di questo vantaggio, come vedremo in seguito, la carta Blu American Express propone anche tanti altri vantaggi che la rendono una delle carte di credito più apprezzate a livello globale.

Fino al 5% di cashback? Solo uno dei tanti vantaggi legati a Carta Blu American Express

Blu American Express è la carta di credito ideale per quanto riguarda i pagamenti in negozi fisici, anche contactless, nonché per lo shopping online.

La flessibilità dei pagamenti, con opzioni personalizzate per ogni esigenza, sono una delle sue caratteristiche salienti, così come per le altre carte che fanno parte del circuito American Express.

La linea di credito fino a 10.000 euro (con condizioni più che vantaggiose), abbinata agli interessanti sconti Amex Offers, sono altri plus da non sottovalutare. Per accedere alle proposte e alle promozioni, basta visitare la sezione Offerte nell’app Amex collegando lo stesso con il conto American Express.

La protezione anti-frode, l’assicurazione infortuni viaggi e tutta la sicurezza legata a un circuito di pagamenti che ha una storia lunga 170 anni alle spalle, completano tutti i vantaggi legati alla carta Blu American Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.