Promo scorta tech SCINTILLANTI, Amazon: tutto a meno di 10€ (si parte da 3€)

Approfittando delle promo scorta su Amazon hai la possibilità di fare una piccola scorta, appunto, di prodotti super utili. Quando si tratta di tecnologia, scegliendo bene le occasioni, il prezzo unitario cala vertiginosamente.

Dai un’occhiata alla mia selezione di 5 articoli: si parte da meno di 3€ al pezzo e non si superano i 10€! Le spedizioni sono veloci e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime, ma attenzione: approfitta al volo di queste occasioni perché si tratta di sconti limitati nel tempo.

Promo scorta tech su Amazon: gli imperdibili

Un praticissimo accessorio per mantenere finalmente realmente puliti i tuoi auricolari. Ogni pennetta integra tutto l’occorrente per una pulizia accurata delle cuffiette e del case di ricarica. Indispensabili e utili. Prendi la confezione da 2 pezzi a 5,99€. Meno di 3€ per ognuno!

Non semplici cavetti. Questi sono cavi USB C ad alta potenza: supportano fino a 100W. Questo significa che puoi usarli con qualsiasi sistema di ricarica rapida e saranno perfetti anche per la ricarica e l’alimentazione del PC o del tablet. Ultra robusti, la copertura in corda di nylon e i rinforzi in plastica dura alle estremità li rende perfetti per resistere a trazioni e stress: dureranno a lungo nel tempo. Prendi la confezione da 2 pezzi a 15,99€ appena. Meno di 8€ per ognuno.

Se odii i powerbank ingombranti, questi sono la soluzione perfetta. Compatti, ma con ben 5000 mAh ognuno a tua disposizione, potrai portarli sempre con te. Saranno perfetti da tenere persino in tasca! Due pezzi li prendi a 18,99€.

Le memorie esterne, soprattuto se spaziose, non bastano mai! Questo modello di chiavetta USB da 128GB è in metallo e risulta quindi molto più robusta rispetto a quelle in plastica: una sicurezza in più per i tuoi file. Resiste bene al contatto accidentale con l’acqua, alle cadute e alle alte temperature. Accaparrati 2 unità al prezzo di uno: prendibili a 19,99€. Meno di 10€ per ognuno!

Per finire, un caricatore super rapido per iPhone, con a corredo il cavo specifico. Praticissimo per una efficiente ricarica veloce del tuo melafonino, in promozione è imperdibile. Infatti, raramente il kit include anche i cavetti. Prendi la confezione da 2 pezzi (comprensivi di cavo) a 13,99€. Meno di 7€ per ogni caricatore con cavetto abbinato!

Come vedi, non solo il prezzo unitario, ma anche quello finale è super conveniente! Questi prodotti di tecnologia sono tutti super utili e imperdibili in questo momento. Scegli i tuoi preferiti in promo scorta prima che le promozioni finiscano, fai ottimi affari e godi anche di spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Amazon Prime.

